Jr. NBA訓練營開幕　加里納利和溜馬吉祥物指導

▲首屆Jr. NBA訓練營在台灣舉辦，開幕儀式邀請到NBA球星加里納利 。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

隨著Jr. NBA冠軍賽將至，首屆Jr. NBA訓練營也在7月8日於新北明志科技大學舉行開幕式，在7月8日至11日的訓練營中，共吸引超過200名國中、小學員參加，主辦單位也依照學員年齡層分梯進行訓練。不光只為學生打造課程，Jr. NBA訓練營還廣邀教育界各體育專長教練、老師，透過Jr. NBA總教練Jim Boylan以及NBA籃球學院教練團隊，彼此教學相長，藉此提升台灣整體籃球的競爭實力，並紮根基層籃球。

基層籃球是Jr. NBA相當重視的區塊，提供學生們更多舞台，利用比賽、教育、訓練等方式，推廣籃球到各年齡層的學生心中。本次訓練營邀請前克里夫蘭騎士隊教練Jim Boylan擔任總教練，Boylan表示：「我擔任NBA教練已經有25年了，執教過像是LeBron James這類的巨星，而許多有名的NBA球員當初也像這些小學員一樣坐在這裡，希望小學員們能夠在這裡學到更多的籃球知識及技巧，相信持續努力，有日能挑戰NBA。」

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NBA球星加里納利(Danilo Gallinari)同樣收邀請現身開幕式中力挺訓練營，蓋里納利表示：「如同Boylan所說，我當初也是和這些小學員一樣，參加NBA所舉辦的訓練營，因為我對於籃球相當熱愛，雖然追逐NBA夢想的過程中相當艱難，但我持續堅持我的夢想，並且努力付出，我也相信學員們只要堅持，有天能和我一樣成為一名NBA球員。」加里納利也親切地下場與學員們互動，舉行一對一籃球PK賽，身為NBA球星的加里納利雖然對上身高不到他腰部的小球員，但為了傳達正確的防守觀念，仍賞給學員們一記紮實的「麻辣火鍋」，讓現場笑聲不斷。

在開幕式中還有另一大亮點，NBA印第安那溜馬吉祥物Boomer與灌籃隊攜手演出，精采表演讓在場所有人看得相當過癮。本次訓練營凡是學生報名皆免費參加，讓過去並未接受過正規訓練的孩子們，在Jr. NBA訓練營中都能感受到籃球特有的魅力，這也是Jr. NBA舉辦訓練營的初衷，期盼孩子們勇於接觸籃球運動，讓籃球走入生活，許給孩子們充滿陽光、活力的未來！