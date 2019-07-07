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最強護士吳巧貞前進蒙古　出征柔術亞錦賽

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▲▼猛龍過江職業技擊爭霸賽-吳巧貞 VS Dolores。（圖／記者黃克翔攝） 

▲猛龍過江職業技擊爭霸賽-吳巧貞。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

最強牙助女格鬥家吳巧貞，婉拒了ONE冠軍賽邀約，將前往蒙古亞洲錦標賽參加柔術項目，此外王牌國手魏居正再經由雅加達亞運的挫敗後成長，一同前往蒙古參賽。

來自進行勢格鬥館的明星選手"魔力小紅"吳巧貞，這幾年在WOTD職業格鬥賽與多項立技賽事拿下不少佳績，已經在格鬥圈內成為指標的女將之一，而她最近也開始在柔術項目展露頭角，這回JJIF蒙古亞洲錦標賽加入了實質性質更高的Full-contact 組別，與吳巧貞過去職業格鬥賽的戰鬥風格更為相似，即將於7月15前往烏蘭巴托挑戰亞洲列強。

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她把準心鎖定蒙古亞洲錦標賽後，於工作之餘也全心備賽，非常珍惜這回擔任能代表台灣出賽的機會，甚至也因此推辭了亞洲最大格鬥聯盟ONE冠軍賽的邀約。吳巧貞受訪時表示:“擔任國手的榮譽與團隊精神是她努力的動力，雖然這次沒有能登上ONE冠軍賽的格鬥殿堂，我不會感到失望，反而激起她在蒙古奪牌的動力。

▲魏居正。（圖／記者張克銘攝）

▲魏居正。（圖／記者張克銘攝）

此外同樣出自於進行勢格鬥館的柔術教練魏居正 ，在去年哈薩克的亞洲盃銅牌並沒有讓他滿足，在雅加達亞運的歷練後，他辛勤的訓練讓他提升到新的水平，而他也明白必須把目標設定明確與不斷提升實力，才能稱霸亞洲進而放眼世界。

除了Newaza組之外，青年時期就累積空手道深厚的功底，本屆賽事他將跨足Fighting組別，目標將雙項目的獎牌帶回台灣，這場蒙古之征，魏居正，目標創造台灣柔術歷史的新篇章。
 

關鍵字： 吳巧貞最強護士魏居正
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