日職／王柏融連兩戰雙安建功　火腿3連勝橫掃樂天

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿7日作客樂天金鷹，王柏融先發第5棒，鎮守左外野，王柏融首打席就建功，敲出安打貢獻1打點，此戰5打數2安打，連兩戰敲雙安。

火腿首局就發威，西川遙輝、杉谷拳士、近藤健介連續安打攻下1分，中田翔遭到三振，王柏融敲左外野德州安打帶有1分打點，本季第70支安打、第32分打點。渡邊諒敲中外野飛球形成兩出局，石井一成獲得保送形成滿壘，横尾俊建敲二壘滾地球，1局結束2比0領先。

請繼續往下閱讀...

樂天2局下反攻，下水流昂安打並靠暴投上二壘，島内宏明安打追回1分，3局上王柏融第二打席在兩出局後敲出三壘飛球，3局下火腿換上羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）接替登板，卻壓制不住樂天打線，渡邊佳明、茂木榮五郎安打攻佔得點圈，布萊許（Jabari Blash）、下水流昂安打各帶1打點，將比數反超為3比2。

火腿4局上由橫尾俊介適時二壘安打再將比數扳平為3比3，5局上杉谷拳士觸身球上壘，盜壘成功並靠著守備失誤上三壘，中田翔高飛犧牲打回超前分，王柏融第三打席掃出一壘滾地球遭到觸殺，6局上渡邊諒轟陽春砲再添1分，以5比3領先。

7局上兩出局後近藤健介、中田翔連續安打，王柏融第四打席遭到三振瓦解攻勢，8局下清水優心安打追加1分，9局上兩出局一壘有跑者時，王柏融擊出三壘滾地球跑出內野安打，不過渡邊諒被三振，沒有延續攻勢，9局下秋吉亮無失分守住勝利，火腿最終以6比3獲勝，本週3連勝橫掃樂天金鷹。

王柏融首打席敲安打貢獻1打點，最後一打席也跑出內野安打，此戰5打數2安打，貢獻1打點，有1次三振，打擊率升至0.287。

火腿動用7投手，羅德里奎茲中繼3局失2分奪勝投，渡邊諒、近藤健介都演出3安打猛打賞，其中渡邊諒3安包含1轟，貢獻1打點、3得分表現最亮眼。