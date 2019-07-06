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兩岸運動產業研討會邁入第十屆　吸引百名學員交流掌握趨勢

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▲▼ 兩岸運動產業研討會邁入第十年　吸引百名學員參與掌握趨勢 。（圖／中華奧會提供）

▲兩岸運動產業研討會 。（圖／中華奧會提供，下同）

體育中心／綜合報導

中華奧會為促進兩岸運動產業產、官、學界的交流，再度邀請大陸奧會組織運動產業人員訪問團來台交流，於6日舉辦運動產業研討會，分享兩岸運動產業最新經驗與發展趨勢，吸引百名學員參加。

開幕儀式由中華奧會秘書長沈依婷及大陸運動產業人員訪問團劉扶民團長共同主持。教育部體育署林哲宏副署長、國立體育大學邱炳坤校長也以貴賓身分致詞，就運動產業的時代趨勢及重要性提出大方向的指示與說明。

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中華奧會秘書長沈依婷表示，兩岸奧會自2010年起，由中華奧會組團前往大陸福建晉江體育產業基地參訪，隔年後由兩岸來往輪辦，分別於兩岸城市舉辦了九屆運動產業研討會，十年來本研討會帶給兩岸產、官、學界許多新思維。

沈依婷也提到，透過每年運動產業的主流議題與特殊子題進行研討，不僅讓雙方能瞭解彼此運產發展的狀況與趨勢，也間接促進各項運動產業朝更符合實際效用與營造市場需求的方向發展。

▲▼ 兩岸運動產業研討會邁入第十年　吸引百名學員參與掌握趨勢 。（圖／中華奧會提供）

本次研討會大陸方面就「冰雪運動市場開發，青少年體育培訓與產業展望、運動健身多角化服務與營運、職業運動發展以及運動產業人才職能建置等」為主題，分享兩岸體育產業發展的現況與策略。

中華奧會也特別邀請台北科技大學張仁家教授、國體大周宇輝教授、潛立方王景平執行長、中華職棒王雲慶前副主任等學者專家，分別就運動產業人才職能基準建置培訓、運動健身場館營運與服務、臺灣職棒發展發表專題、共同對談，會場上學員熱烈討論，激盪出許多新的心得與看法。

訪問團由大陸奧會劉扶民副秘書長擔任團長，其他成員有宋建華(大陸奧會行政事務部副部長)、陳沖(大陸奧會秘書部處長)、趙穎(中國奧委會財務部處長)、王兆紅(北京師範大學體育與運動學院副院長)、 王劍(北京冬奧組委市場開發部贊助副處長)、高揚(全國體育運動學校聯合會副秘書長)、孟曉琦(中籃聯體育有限公司競賽總經理助理)、 佟健(花樣滑冰教練、北京翼翔冰雪時尚文化有限公司董事長)、趙梅(北京綠茵天地場館經營管理有限公司總經理、河北省體育產業協會副主席)。

該團除參加研討會外，中華奧會也安排前往北、中、南部知名運動產業公司實地交流訪問，預計10日離台。

▲▼ 兩岸運動產業研討會邁入第十年　吸引百名學員參與掌握趨勢 。（圖／中華奧會提供）

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