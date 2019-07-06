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跟世仇洋基搶市場先發　紅襪將3投手列入補強名單

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▲▼大都會先發投手惠勒（Zack Wheeler）（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會先發惠勒引基襪兩隊興趣。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

隨著大聯盟731交易大限日子的到來，衛冕軍紅襪專注在牛棚環節補強外，先發輪值同樣是補強重點。根據《The Athletic》報導，老虎波伊德（Matthew Boyd）、大都會惠勒（Zack Wheeler）和紅人羅亞克（Tanner Roark）可能都是紅襪的補強人選。

紅襪隨隊記者麥嘉佛萊（Jen McCaffrey）指出，紅人羅亞克是最可能的補強目標，雖然紅人目前在國聯中區排墊底，但差距龍頭釀酒人只有4場勝差，並非完全沒有季後賽機會，這也牽動紅人球團的交易態度。

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大都會惠勒本季18場先發出賽主投114局，繳出6勝5敗、防禦率4.42成績，K/9值9.6創下生涯新高，吸引多支球隊交易興趣，包含了百年世仇洋基隊，不過想要獲得這位右投先發，麥嘉佛萊認為紅襪必須要拿出相當優渥的包裹。

老虎波伊德近日交易討論熱度逐漸升高，今年他投出大聯盟生涯5年來最佳的表現，目前18場先發出賽主投107局，繳出6勝6敗、防禦率3.87成績。據資深記者海曼指出，處於重建狀態的老虎一直在尋找交易對象，期待這位陣中交易價值最高的投手能夠換來潛力新秀。

大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）日前透露，太空人有意交易波伊德，老虎期望藉這筆交易獲得農場頂級潛力，但太空人不願給出頂級外野潛力塔克（Kyle Tucker），交易並沒有進一步的消息。

麥嘉佛萊提出建議，洛磯隊先發葛雷（Jon Gray）是紅襪可以考慮的選項之一，他目前繳出9勝5敗、防禦率3.84，本季有機會刷新個人單季生涯最多勝，且最快至2022年才投入自由市場。

▲老虎投手波伊德（Matt Boyd）。（圖／達志影像／美聯社）

▲老虎先發波伊德今年投出生涯最佳成績。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 紅襪洋基
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