運動雲

>

世大運／中華女排3比1退阿根廷首勝到手　明碰捷克拚晉級前8

ETtoday運動雲

▲▼拿坡里世大運，中華女排擊敗阿根廷 。（圖／大專體總提供）

▲中華女排擊敗阿根廷 。（圖／大專體總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運排球項目5日登場，男排總共20支隊伍參賽、女排則有16隊伍。中華女排被分在C組、中華男排則在A組，女排首戰對上阿根廷，最終以3比1（25：15 、25：20、 18：25、25：15）順利拿下首勝，接下來將要對上捷克。

中華女排參戰世大運的U23陣容出征名單和亞俱盃相似，並由目前國家隊日本籍主帥黑葛原浩二帶領，隊長張瓈文重新回到世大運，上屆台北世大運女排拿下隊史最佳的第四名，本次在賽前經歷了挑戰者盃的洗禮後，緊接著世大運賽程，力拼先追平隊史最佳。

請繼續往下閱讀...

▲▼拿坡里世大運，中華女排擊敗阿根廷 。（圖／大專體總提供）

女排項目共有16支參賽隊伍，共分為四組，中華女排被分在C組，和捷克、匈牙利、阿根廷同組。A組有加拿大、泰國、俄羅斯、墨西哥；B組是巴西、德國、烏克蘭、大陸；D組有美國、瑞士、日本、義大利，進行循環賽，每組前兩名晉級8強。

中華女排5日首戰阿根廷隊，先以25：15拿下首局，再以25：20取得聽牌優勢後，可惜以18：25讓出第三局，不過第四局強勢以25：15拿下，最終以總局數3比1拿下首場勝利，6日將要面對捷克、7日則對上匈牙利，力拼晉級8強資格。

▲▼拿坡里世大運，中華女排擊敗阿根廷 。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運中華女排
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

短裙馬尾按摩師服務太惹火！　她氣炸：腿開開坐我男友身上

熱門新聞

溫網／謝淑薇打法刁鑽非主流　捷克前球后：不喜歡和她打球

中職／桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

大聯盟生涯新頁！王維中2.1局無失分奪首勝

伊古達拉離隊恐宣告勇士王朝終結　灰熊無意買斷小AI尋求交易

美媒列還未簽約5位最佳控衛有林書豪　灰熊可找他協助榜眼莫蘭特？

ABL／夢想家總教練穆雷轉戰巴林　阿提諾也離隊

讀者回應

﻿

最新新聞

1挑戰成功雙殺　洪總：原本沒把握

2尼克斯投6局掉1分　桃猿7比4贏球

3蔣智賢滿貫砲　「打到就知道出去了」

4溫網謝淑薇單打止步32強

5彭政閔2000安聽牌　恰恰：明天再來

熱門新聞

1溫網普莉絲可娃談謝淑薇

2桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

3王維中2.1局無失分　大聯盟首勝

4伊古達拉離隊恐宣告勇士王朝終結　

5美媒列還未簽約5位最佳控衛有豪哥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366