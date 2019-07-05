世大運／中華女排3比1退阿根廷首勝到手　明碰捷克拚晉級前8

▲中華女排擊敗阿根廷 。（圖／大專體總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運排球項目5日登場，男排總共20支隊伍參賽、女排則有16隊伍。中華女排被分在C組、中華男排則在A組，女排首戰對上阿根廷，最終以3比1（25：15 、25：20、 18：25、25：15）順利拿下首勝，接下來將要對上捷克。

中華女排參戰世大運的U23陣容出征名單和亞俱盃相似，並由目前國家隊日本籍主帥黑葛原浩二帶領，隊長張瓈文重新回到世大運，上屆台北世大運女排拿下隊史最佳的第四名，本次在賽前經歷了挑戰者盃的洗禮後，緊接著世大運賽程，力拼先追平隊史最佳。

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女排項目共有16支參賽隊伍，共分為四組，中華女排被分在C組，和捷克、匈牙利、阿根廷同組。A組有加拿大、泰國、俄羅斯、墨西哥；B組是巴西、德國、烏克蘭、大陸；D組有美國、瑞士、日本、義大利，進行循環賽，每組前兩名晉級8強。

中華女排5日首戰阿根廷隊，先以25：15拿下首局，再以25：20取得聽牌優勢後，可惜以18：25讓出第三局，不過第四局強勢以25：15拿下，最終以總局數3比1拿下首場勝利，6日將要面對捷克、7日則對上匈牙利，力拼晉級8強資格。