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士林空中足球場媲美歐洲俱樂部　首創免費「女足之夜」

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▲空中足球場開幕，士林運動中心，sky football。（圖／記者顏如玉攝）

▲士林空中足球場近日開幕，並首創女足之夜。（圖／記者顏如玉攝）

體育中心／綜合報導

為了讓台灣女足更接近世界盃，台北市士林運動中心空中足球場首創女足之夜(Ladies Night Out)，每週三晚上8點到10點，免費開放給女生球員練習使用。

士林運動中心空中足球場，是目前全台北市最好的足場地，結合完整的周邊設備，包括游泳池、SPA、健身房、體適能中心、飛輪教室、停車場、餐飲部等，曾經來空中足球場踢球的球友，紛紛表示這個足場地是「國家級的庶民足球訓練中心」，有如置身歐洲職業足球俱樂部。

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▲空中足球場開幕，士林運動中心，sky football。（圖／記者顏如玉攝）

▲空中足球場位於士林運動中心10樓。（圖／記者顏如玉攝）

空中足球場地點距離劍潭捷運站、士林夜市近，交通方便，也讓女足球員在練球之後，不用擔心回程的人身安全問題。

士林運動中心空中足球場耗資250餘萬重新整建，於2019年暑期全新啟用，是全台灣同時擁有PU及人工草皮的二合一空中足場地，夜間照明設備更是媲美比賽等級的照度。

另外，目前擁有西班牙及中國旅外經驗的職業級球員及教練，也已經在空中足球場開設足球訓練課程，期盼共同發展、建立起台灣新一代的足球環境。

▲紀聖珐、周宜德開士林兒童足球訓練營。（圖／記者顏如玉攝）

▲擁有旅外經驗的國腳紀聖珐、周宜德也在此開設士林兒童足球訓練營。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 士林運動中心空中足球場sky football女足之夜
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