加里納利迫不及待訪台嚐遍美食　字典裡沒有「害怕」大啖臭豆腐

▲加里納利（Danilo Gallinari）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／台北報導

快艇主力前鋒義大利籍帥哥射手加里納利（Danilo Gallinari）擔任今年NBA 3x大使，卻只選擇來台灣這一站，他表示自己非常喜歡「嚐鮮」，走訪沒去過的國家，聽到有台灣這個選項，安排了最快班機帶著女友提前來台，這幾天已經走遍台北許多景點。

「當我聽到有台灣這個選項，我迫不及待的要求幫我安排最快的班機，提前2天來到台灣，」加里納利訪台行程專訪提到，「我去過了2個夜市、2座廟、爬山，不過我不太記得這些點的名字了，當然還有台北101。」

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「我來到一個新的地方，第一件事就是去吃異國美食，比較有印象的就是水餃，還有去了一間餐館，很瘋狂的把菜單上每個品項都點過一遍。臭豆腐當然也吃過了，口味我很喜歡，至於臭味，我完全不怕，因為我的字典裡沒有『害怕』。」

加里納利也推薦了一些義大利美食給媒體，「我沒吃過台灣的義大利餐廳，不過如果有機會去義大利，那一定要嚐嚐披薩、義大利麵，這是最傳統、知名的義大利美食。」

加里納利在2008年選秀會被紐約尼克挑中開啟職業生涯，2010年因為安東尼（Carmelo Anthony）交易案送到金塊，2017年自由球員身份轉戰快艇。「我的職業生涯很幸運能夠在美國3座知名的城市效力，雖然不少人嚮往紐約、洛城兩個大城市，但我最喜歡的還是丹佛，畢竟我在那打了7年，有非常深厚的情誼。」