運動雲

>

加里納利迫不及待訪台嚐遍美食　字典裡沒有「害怕」大啖臭豆腐

ETtoday運動雲

▲▼快艇加里納利(Danilo Gallinari)。（圖／達志影像／美聯社）

▲加里納利（Danilo Gallinari）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／台北報導

快艇主力前鋒義大利籍帥哥射手加里納利（Danilo Gallinari）擔任今年NBA 3x大使，卻只選擇來台灣這一站，他表示自己非常喜歡「嚐鮮」，走訪沒去過的國家，聽到有台灣這個選項，安排了最快班機帶著女友提前來台，這幾天已經走遍台北許多景點。

「當我聽到有台灣這個選項，我迫不及待的要求幫我安排最快的班機，提前2天來到台灣，」加里納利訪台行程專訪提到，「我去過了2個夜市、2座廟、爬山，不過我不太記得這些點的名字了，當然還有台北101。」

請繼續往下閱讀...

「我來到一個新的地方，第一件事就是去吃異國美食，比較有印象的就是水餃，還有去了一間餐館，很瘋狂的把菜單上每個品項都點過一遍。臭豆腐當然也吃過了，口味我很喜歡，至於臭味，我完全不怕，因為我的字典裡沒有『害怕』。」

加里納利也推薦了一些義大利美食給媒體，「我沒吃過台灣的義大利餐廳，不過如果有機會去義大利，那一定要嚐嚐披薩、義大利麵，這是最傳統、知名的義大利美食。」

加里納利在2008年選秀會被紐約尼克挑中開啟職業生涯，2010年因為安東尼（Carmelo Anthony）交易案送到金塊，2017年自由球員身份轉戰快艇。「我的職業生涯很幸運能夠在美國3座知名的城市效力，雖然不少人嚮往紐約、洛城兩個大城市，但我最喜歡的還是丹佛，畢竟我在那打了7年，有非常深厚的情誼。」

關鍵字： 加里納利NBA 3x
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

臉書見「最強國中生外流」放送　人夫衝動+1新iPhone慘成肉票

熱門新聞

溫網／謝淑薇打法刁鑽非主流　捷克前球后：不喜歡和她打球

大聯盟生涯新頁！王維中2.1局無失分奪首勝

中職／桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

中職／味全龍打響狀元名號　劉基鴻衝破「阿甘障礙」？

ABL／夢想家總教練穆雷轉戰巴林　阿提諾也離隊

溫網／苦戰澳洲壞小子　蠻牛奔向32強

讀者回應

﻿

最新新聞

1伊古達拉離隊恐宣告勇士王朝終結　

2東奧拳擊測試賽10月開打

3「神鱒」28歲前完成8季至少25轟

4加里納里不畏世界盃強敵只有期待

5薩波尼斯領軍立陶宛　出戰死亡之組

熱門新聞

1溫網普莉絲可娃談謝淑薇

2王維中2.1局無失分　大聯盟首勝

3桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

4味全龍狀元　劉基鴻破阿甘障礙？

5夢想家穆雷、阿提諾離隊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366