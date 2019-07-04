工具人變成全明星　拉史特拉骨折生涯首次明星賽讓出

▲拉史特拉（Tommy La Stella）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

從工具人搖身一變成全明星，拉史特拉（Tommy La Stella）入選生涯首次明星賽後，昨天就自打球中右腿送醫，4日確診為右腿脛骨骨折，將缺席8到10週，無緣在明星賽亮相。

前4年都在小熊載浮載沉，擔任代打以及工具人的拉史特拉，好不容易今年30歲的年紀在天使大放異彩，生涯首次入選全明星，無奈昨天對遊騎兵6局自打球，超過97英里的火球直擊右腿倒地不起，靠著隊友攙扶退場送醫。4日傷勢報告出爐，右腿脛骨骨折必須休養8到10週，確定無法站上明星賽場。

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拉史特拉2014年在勇士站上大聯盟，隔年被交易到小熊，5年期間只有2018年出賽超過100場，今年轉戰天使後打出生涯年，本季78場出賽打擊三圍.300/.353/.495，16發全壘打貢獻44打點，美國不少媒體在明星賽票選階段幫他拉票。雖然球迷票選不敵洋基雷瑪西烏（D.J. LeMahieu），但最終也以替補身份入選圓夢。

天使在拉史特拉、古德溫（Brian Goodwin）相繼受傷之後，從小聯盟拉上右投巴里亞（Jaime Barria），泰斯（Matt Thaiss）、帕克（Jarrett Parker）也一起加入25人名單，而拉史特拉明星賽空缺由光芒的洛伊（Brandon Lowe）遞補。