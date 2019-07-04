世大運／中華隊吳宗軒掌旗進場　5項運動代表隊參與開幕

▲體育署長高俊雄帶領代表團開幕進場、吳宗軒掌旗。（圖／體育署提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運開幕典禮在義大利時間7月3日晚上9點舉行，體育署高俊雄署長親自帶領代表團教練選手繞場，受到全場觀眾的熱烈歡迎。

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本屆世大運代表團由男排隊長「黃金左手」吳宗軒擔任開幕掌旗官，在高俊雄署長帶領下步入拿坡里聖保羅球場。體育署表示，本屆世大運開幕典禮時間較晚，同時籃球丶排球等團隊均居住於拿坡里市區以外，參加開幕典禮在時間安排上面較為不便，影響選手休息恢復的規劃。

因此體育署考量部分選手於隔日上午即有賽程，為避免選手因開幕典禮無法充分休息，代表團本部鼓勵教練選手參加開幕外，也決定尊重各運動團隊的決定，我國代表隊計有男子排球、擊劍、柔道、游泳及網球等5種運動代表隊教練選手參加開幕。

而本屆中華隊掌旗官吳宗軒，從2015年光州世大運起，連續3屆入選世大運男排國手，今年將是最後一次參加世大運，希望本屆可以帶領學弟們突破光州世大運第4名的最佳成績。

此外，臺灣代表團賽程由女籃隊在義大利時間3日下午1點首戰斯洛伐克展開，上屆勇奪臺北世大運銅牌佳績的女籃隊發揮整體戰力，以75：54大勝斯洛伐克，也打下好彩頭。

▼中華女籃首戰告捷。