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溫網／謝淑薇擊敗前4強比利時老將　晉級第3輪32強

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▲謝淑薇晉級32強 。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇晉級32強 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

謝淑薇在3日晚間，以7比6(3)、6比3擊敗曾在2013年溫網闖進4強，目前排名103的33歲比利時老將弗利普肯斯（Kirsten Flipkens），成功闖進32強。

謝淑薇首局就打破對手發球局，不過隨著比賽進行，弗利普肯斯的狀態逐漸穩定下來，首盤中段幾個發球局保得非常穩健。反倒謝淑薇在第8局發球不穩出現雙誤，遭到破發雙方來到4比4。兩人一度鏖戰到搶7，弗利普肯斯一次網前放槍讓謝淑薇5比3領先，最後台灣一姐再從球場外側鉤進一記致勝球，7比6(3)拿下首盤。

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首盤謝淑薇一發進球和得分率都是76%優於對手，打出15個致勝球小勝對手的12個，得分42比34領先。

比賽進入第2盤，第2局謝淑薇成功破發，但第3局也遭到對手破發。不過在第4局謝淑薇掌握破發點，又被弗利普肯斯化解，但她在網前的截擊掛網，讓謝淑薇取得3比1領先。隨後在1比4的絕對劣勢下，弗利普肯斯也保發來到2比4。但謝淑薇穩穩回敬一個Loove Game來到5比2，將主動權掌握在手中。

最後的發球局沒有懸念，謝淑薇耗時1小時16分鐘以7比6(3)、6比3拿下晉級第3輪32強，對手將是奧運金牌波多黎各女將普伊格（Monica Puig）和前球后普利絲可娃（Karolina Pliskova）之間的勝方。

關鍵字： 溫網謝淑薇
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