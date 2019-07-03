日職／悶！王柏融3打數無安打提前退場　中斷連3戰安打

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿3日主場繼續迎戰西武系列賽第2戰，王柏融擔任先發左外野，排第5棒，3打數無安打提前退場，中斷連3戰安打。

西武首局就由秋山翔吾敲出左外野直擊全壘打牆的飛球，王柏融奮力一躍仍無法接住，形成二壘安打，火腿先發投手村田透接連用3個飛球解決沒有失分。火腿1局下由杉谷拳士、近藤健介安打攻佔一、三，兩出局後王柏融首打席登場，敲出游擊飛球留下殘壘。

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火腿3局下進攻，杉谷拳士跑出二壘安打，近藤健介獲得保送，接著中田翔掃出中外野安打先馳得點，王柏融敲出內野飛球出局，沒有延續攻勢。4局上中村剛也敲2分打點安打，幫助西武逆轉超前為2比1。

不過火腿4局下隨即反攻，渡邊諒、宇佐見真吾連續安打，清水優心靠投手失誤上壘形成滿壘，石井一成適時安打帶回1分，西川遙輝再掃直擊全壘打牆的二壘安打攻下2分超前，然後杉谷拳士滾地球再下一城。西武換投由武隈祥太接替十龜劍，但馬上保送近藤健介，形成一、三壘有跑者。中田翔敲出三壘滾地球形成雙殺，此局火腿一口氣添4分，以5比2領先。

王柏融5局下擔任首名打者，敲內野飛球出局，8局下第四打席敲出中外野飛球，9局上退場由杉谷拳士移防左外野。王柏融前一戰4打數2安打，1得分，有1次三振，但此戰4打數無安打，自6月29日起連3戰安打，此戰中斷連續場數安打，打擊率下滑至0.289。

火腿此戰靠著5局下灌進4分奠定勝基，最終以5比2獲勝，先發投手村田透投3局失2分無關勝敗，玉井大翔投2局失1分奪勝投。