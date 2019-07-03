Lamigo桃猿隊傳將易主？　鄭文燦：市府維持「三不變」原則

▲鄭文燦說，桃園市政府支持Lamigo桃猿隊的方向不會變。（圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

Lamigo桃猿隊傳出將易主消息？桃園市長鄭文燦3日接受媒體訪問時表示，球團尋求適當企業主支持，已有一陣子了，會尊重球團的選擇，但市府將維持「三不變」的原則，分別是球團和市府的合作不變、在青埔國際棒球場的位置不變、Lamigo的名稱也不會改變。

鄭文燦對於有沒有新的企業要挹注Lamigo桃猿隊表示，一切尊重球團的選擇，如果有新的大型企業要挹注它們的話，他認為球隊還是都會留下來，包括教練跟球員，市府對他們的支持跟合作也都不會改變。

請繼續往下閱讀...

▲鄭文燦說，桃園市政府支持Lamigo桃猿隊的方向不會變。（圖／市府提供）

鄭文燦說，Lamigo桃猿隊因為它是單一企業，按照體育減稅條例減不了多少稅，由於它母企業是比較小的，其他4隊，包括新參加的味全龍隊，都是金控或超大企業，在競爭條件上是比較有一些差異。

▲桃園市政府與Lamigo一年的活動合作超過50場，讓Lamigo跟桃園同時提高可見度。（圖／資料照）

不過，近年來，Lamigo表現很好，培養很多新球員，展現團隊合作的精神，今年甚至還會得到三連霸，因此，鄭文燦說，桃園市政府支持Lamigo桃猿隊的方向不會變。

▲桃園市政府與Lamigo一年的活動合作超過50場，讓Lamigo跟桃園同時提高可見度。（圖／資料照）

尤其是，棒球是國人最喜歡的國球，職棒熱潮也逐漸回溫中，未來將有更多球隊加入職棒，讓台灣的職棒比賽更熱鬧。市府積極推動桃園國際棒球場的經營及設施維護，如增設第二面新式LED全彩計分板等，未來也將研議調整外野區建築設計，讓球迷觀賞球賽更舒適。

鄭文燦說，桃園採屬地主義精神，讓棒球與城市行銷緊密結合，與Lamigo一年的活動合作超過50場，也讓Lamigo跟桃園同時提高可見度。