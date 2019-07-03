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東京奧運積分排行戴資穎居12位　陳雨菲暫排第一、周天成第5

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▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎 。（圖／CFP）

▲戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

目前穩居世界排名第一進入134周的戴資穎，自東京奧運積分賽展開以來，僅參加蘇迪曼盃，據最新的世界羽聯(BWF)公布最新一周的東京奧運參賽積分排行中，戴資穎以10075分暫時排在12位，不過緊接著要參與16日開打的印尼公開賽力拼積分。

根據BWF規定，單打部分如果一個協會有2位以上選手都排在前16位，2名選手都能夠參賽奧運，否則只有一名前16位的選手能夠參賽；雙打則是有2組以上前8的話就都能參賽，否則最多只有一組選手可以參賽。目前來看台灣一哥周天成、戴資穎參賽應該不是太難。

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▼周天成 。（圖／CFP）

▲ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成 。（圖／CFP）

東京奧運積分從今年4月30日計算至明年4月29日，而根據最新一周東京奧運參賽積分排行，男單暫時排在首位的是印尼喬納坦（Jonatan CHRISTIE）、同袍金廷（Anthony Sinisuka GINTING）排在第2、周天成以13278分排在第5、日本球王桃田賢斗則以11518分排在第8。

女單部分，大陸陳雨菲以16665分暫時排在第一、日本奧原希望第3、山口茜第5、南韓小將安世英第6、泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)第7、印度辛度(P. V. Sindhu)則是8，戴資穎則以10075分暫時在第12位。

不過戴資穎在奧運積分賽開始後只參加了蘇迪曼盃一場賽事，接下來要備戰16日開打的超級1000賽印尼公開賽、23日開打的超級750賽日本公開賽，以及30日開打的超級500賽泰國公開賽，爭取東京奧運積分。

男雙部分，王齊麟／李洋暫時排在第10、廖敏竣／蘇敬恒則是在第12，接下來賽事也很密集，從9日開打的美國站開始，要一連打滿5站。

▼ 麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 婕斯盃，王齊麟李洋、麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 東京奧運戴資穎
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