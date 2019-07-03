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洋基500萬簽世界第一大物　被譽為「左右開弓版」楚特

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▲洋基準備簽下多明尼加16歲五拍子大物多明格茲（Jasson Dominguez）。（圖／翻攝推特@nypost）

▲洋基簽下16歲「五拍子」超級大物多明格茲。（圖／翻攝推特@nypost）

記者路皓惟／綜合報導

國際自由球員簽約3日開跑，洋基立即展開動作，以約500萬美元簽約金，簽下世界棒壇第一大物、媲美楚特的「五拍子」潛力多明格茲（Jasson Dominguez）。另外據傳也以120萬美元簽下外野潛力狄亞茲（Jhon Diaz）。

洋基積極在國際市場網羅可造之材，根據大聯盟報導，這支歷史悠久的「條紋軍團」一共簽下11名潛力新秀，其中有6人來自多明尼茲，2名球員來自哥倫比亞，以及2位委內瑞拉和1名巴拿馬球員。這11名球員當中包括多尼格茲，但狄亞茲簽約消息尚未獲得球團的證實。

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年僅16歲的多明格茲被視為當今棒壇最具潛力的新星，球探給他一個響亮的封號，叫做「火星人」。他擁有極佳運動能力和速度，肩力、守備力、跑壘、打擊和長打備受肯定，是難得一見的「五拍子」球員，成長模板是天使球星楚特（Mike Trout）。

洋基國際球探主任羅蘭德（Donny Rowland）表示，「他是一名菁英運動員，而棒球所需的各項條件都屬頂尖，他是那種會讓你起雞皮疙瘩的球員。」值得一提的是，他還是個左右開弓的打者，有其他球探認為他就是小一號的曼托（Mickey Mantle）。

至於狄亞茲也極具潛力，在球探眼中，他與勇士隊二壘潛力艾爾比斯（Ozzie Albies）和遊騎兵「拳王」歐多爾（Rougned Odor）相似，有不錯的擊球能力，打擊力量也不差。

關鍵字： 洋基多明格茲
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