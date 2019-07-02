水原一平感性悼念史凱格斯　「謝謝你敞開雙臂歡迎我和大谷...」

▲水原一平在球迷間也享有高人氣。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

天使先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs）2日在飯店房間猝死得年27歲，「二刀流」大谷翔平貼身翻譯水原一平，也特別發文感性悼念，感謝他平時對於兩人的關照。「從第1天開始，你就對我和翔平敞開雙臂，讓我們感覺像在家一樣。」

多虧大谷的高人氣，翻譯水原一平也成為球迷熟知的人物，天使球團更曾經推出球員卡。不過他在社群媒體上並不活躍，目前唯一一篇貼文，就是悼念史凱格斯。「泰勒(Tyler)桑，沒有文字能夠形容我們現在的悲傷，你的離去讓我心碎...大家都會想念善良、幽默和你對朋友的關照。」

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▲天使先發左投史凱格斯不幸離世。（圖／達志影像／美聯社）



「從第1天開始，你就敞開雙臂歡迎我和翔平，總是罩著我們，確定我們在球隊中感到舒服自在。多虧了你的幫助，讓翔平更容易適應美國生活，我對你感激不盡。能和你共事是我的榮幸，你將永遠活在我心裡。」大谷翔平剛到美國時，就與史凱格斯以及理查斯(Garrett Richards)一起去看冰上曲棍球比賽。

「為你的妻子卡莉(Carli)和家人獻上我們的祈禱，也謝謝你帶來的領導能力和友情，好好休息吧，泰勒桑。」

史凱格斯生涯在大聯盟96場出賽全是先發，主投520.2局送出476次三振，防禦率4.41，28勝38敗。