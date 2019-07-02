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水原一平感性悼念史凱格斯　「謝謝你敞開雙臂歡迎我和大谷...」

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▲水原一平在球迷間也享有高人氣。（圖／達志影像／美聯社）

▲水原一平在球迷間也享有高人氣。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

天使先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs）2日在飯店房間猝死得年27歲，「二刀流」大谷翔平貼身翻譯水原一平，也特別發文感性悼念，感謝他平時對於兩人的關照。「從第1天開始，你就對我和翔平敞開雙臂，讓我們感覺像在家一樣。」

多虧大谷的高人氣，翻譯水原一平也成為球迷熟知的人物，天使球團更曾經推出球員卡。不過他在社群媒體上並不活躍，目前唯一一篇貼文，就是悼念史凱格斯。「泰勒(Tyler)桑，沒有文字能夠形容我們現在的悲傷，你的離去讓我心碎...大家都會想念善良、幽默和你對朋友的關照。」

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▲天使先發左投史凱格斯（Tyler Skaggs）。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使先發左投史凱格斯不幸離世。（圖／達志影像／美聯社）

「從第1天開始，你就敞開雙臂歡迎我和翔平，總是罩著我們，確定我們在球隊中感到舒服自在。多虧了你的幫助，讓翔平更容易適應美國生活，我對你感激不盡。能和你共事是我的榮幸，你將永遠活在我心裡。」大谷翔平剛到美國時，就與史凱格斯以及理查斯(Garrett Richards)一起去看冰上曲棍球比賽。

「為你的妻子卡莉(Carli)和家人獻上我們的祈禱，也謝謝你帶來的領導能力和友情，好好休息吧，泰勒桑。」

史凱格斯生涯在大聯盟96場出賽全是先發，主投520.2局送出476次三振，防禦率4.41，28勝38敗。

 
 
 
 
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Tyler san... There are no words that can describe the sadness that we all feel right now... My heart is crumbling... Everybody is going to miss your kindness, humor, and solicitude. You welcomed Shohei and I with open arms from day 1, always looking out for us and making sure we felt comfortable in the clubhouse. Your presence has made Shohei’s transition to the U.S. so much easier, I cannot thank you enough. It was an honor to work with you and your memories will forever live in my heart. Thoughts and prayers for Carli and the rest of your family... Thank you for your leadership and friendship, please Rest In Peace Tyler san.

水原一平 Ippei Mizuhara（@ippei1231）分享的貼文 於 張貼

關鍵字： 天使大谷翔平水原一平史凱格斯
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