伊古達拉可能遭灰熊買斷　有意加盟湖人聯手詹皇

▲伊古達拉可能遭灰熊買斷，有望加入湖人？（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

伊古達拉在自由市場開啟第一天後，就遭到勇士打包送去灰熊，最主要原因就是薪資空間已經不夠，只能選擇送出這位老將。不過時隔一天，《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)就爆料，灰熊有可能會買斷伊古達拉(Andre Iguodala)，並有意加入湖人。

勇士在杜蘭特(Kevin Durant)轉戰籃網後，為了要以先簽後換的方式得到羅素(D’Angelo Russell)，最終只能將伊古達拉送去灰熊釋放薪資空間，只是灰熊目前已經在著手重建，球隊主要都是以年輕球員為主，並不需要已經高齡35歲的伊古達拉，史密斯就透露灰熊因此很可能會買斷伊古達拉。

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「有消息跟我透露，伊古達拉已經告訴身邊的人，他希望能被灰熊買斷，並且想加盟湖人，但我不知道真實性如何，或到時究竟會不會實現。」史密斯表示。下季伊古達拉薪水為1720萬美元，若買斷的話，將會損失一部份的薪水，不過他在上季出賽68場的例行賽，場均得到5.7分、3.7籃板、3.2助攻，到了季後賽更上升至9.8分、4.3籃板、4助攻，對於要衝擊季後賽的隊伍，仍有一定的幫助。

湖人目前已經在積極補強，目前大約還有3200萬美元的薪資空間可以運用，除了可以在簽下一名大咖球星之外，也足以簽下幾名底薪老將，而湖人的總經理佩林卡，過去就是伊古達拉的經紀人，若屆時遭買斷，著實有很大機會加入紫金軍團。

伊古達拉。（圖／CFP）