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天使史凱格斯猝死　適逢亞登哈特遭酒駕奪命10周年

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▲天使先發左投史凱格斯（Tyler Skaggs）。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使先發左投史凱格斯飯店意外猝死。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

天使先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs）2日驚傳在飯店房間猝死，得年27歲。這是球隊繼2009年亞登哈特（Nick Adenhart）車禍身亡後，天使第6位球員在生涯中意外過世，對天使來說無疑相當沉痛。

根據德州警方表示，一名男子在希爾頓飯店失去意識，警方獲報到場後，宣布該男子已經沒有生命跡象，並確認亡者身份為史凱格斯，目前警方正在深入調查死因，今日天使與遊騎兵之戰也因而延期。

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大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）發表聲明表示，「對於今天德州的悲劇深感哀痛，聯盟全體工作人員對他的妻子、家人、朋友和天使隊職員表達哀弔之意。」天使球團也沉痛證實死亡消息，「他永遠都會是天使大家庭的重要一份子，在這個心碎時刻，我們為他祈禱，將與他妻子及家人同在。」

史凱格斯是天使隊第6位被死神帶走的球員，也正好適逢亞登哈特過世10週年。當年22歲的亞當哈特在2009年4月9日對運動家投出6局無失分好投，但就在初登板後幾小時，他與兩名友人被一名酒駕者開車撞死，天使痛失潛力大物。

其他在生涯中過世的天使球員，還包括外野手博斯托克（Lyman Bostock），他於1978年9月去世。內野手魯伊茲（Chico Ruiz）於1972年車禍身亡，內野手邁利（Mike Miley）同樣在1977年車禍中喪生。前天使球員瓦爾布納（Luis Valbuena）則是在2018年12月7日在家鄉委內瑞拉發生死亡車禍。

▲亞登哈特比賽結束後遇車禍，急救無效過世。(圖／達志影像／美聯社)

▲亞登哈特比賽結束後被酒駕者撞死。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 史凱格斯亞登哈特
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