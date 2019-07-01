運動雲

>

中職／味全加持！選秀會破3項紀錄　文大成為最大贏家

ETtoday運動雲

▲中職選秀會五隊教練團合影。（圖／記者季相儒攝）

▲中職選秀會五隊教練團合影。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中職2019年季中選秀會，總共選了28輪，63名球員被選中，都打破中職紀錄，其中味全龍挑了32名也突破新高。今年總計有28名投手入選，高中應屆畢業生則有14人。今年以文化大學學籍報名的有10名球員，總計有9名雀屏中選成為最大贏家。

▲文化大學蘇俊璋。（圖／記者張克銘攝）

請繼續往下閱讀...

▲第四順位的蘇俊璋是文化大學今年順位最高的。（圖／記者張克銘攝）

第一輪：味全龍劉基鴻（游擊手）；中信兄弟岳政華（二刀流）；富邦悍將江國豪（投手）；統一獅林安可（二刀流）；Lamigo桃猿蘇俊璋（投手）；味全龍徐若熙（投手）。第二輪：味全龍李凱威（二壘手）；中信兄弟魏碩成（投手）；富邦悍將朱益生（投手）；統一獅羅暐捷（捕手）；Lamigo桃猿李承禎（投手）；味全龍朱祥麟（游擊手）。

第三輪：味全龍曾傳昇（游擊手）；中信兄弟曾頌恩（外野手）；富邦悍將林聖榮（投手）；統一獅吳承諭（投手）；Lamigo桃猿林澤彬（游擊手）；味全龍郭天信（外野手）。第四輪：味全龍吳俊杰（投手）；中信兄弟張聖豪（捕手）；富邦悍將姚冠瑋（捕手）；統一獅柯育民（捕手）；Lamigo桃猿曾琦（投手）；味全龍郭郁政（投手）。

第五輪：味全龍林子昱（投手）；中信兄弟黃弘毅（投手）；富邦悍將林奕豪（外野手）；統一獅邱智呈（外野手）；Lamigo桃猿張喜凱（投手）。第六輪：味全龍森榮鴻（投手）；中信兄弟劉劭威（投手）；富邦悍將戴云真（外野手）；統一獅黃紹熙（外野手）；Lamigo桃猿莊昕諺（投手）。

第七輪：味全龍張政禹（游擊手）；中信兄弟林瑞鈞（游擊手）；富邦悍將葉國情（投手）：統一獅結束指名；Lamigo桃猿楊瑞承（三壘手）。第八輪：味全龍蔡明憲（投手）；中信兄弟邱志恆（外野手）；富邦悍將楊程皓（投手）；Lamigo桃猿結束指名。

第九輪：味全龍呂偉晟（投手）；中信兄弟結束指名；富邦悍將辛元旭（三壘手）。第十輪：味全龍莊玉彬（投手）；富邦悍將李建勳（投手）。第十一輪：味全龍全浩瑋（捕手）；富邦悍將結束指名。第十二輪：味全龍洪瑋漢（外野手）。

第十三輪：味全龍林孝程（外野手）。第十四輪：味全龍黃東淯（投手）。第十五輪：味全龍張祐銘（外野手）。第十六輪：味全龍黃柏豪（一壘手）。第十七輪：味全龍陳冠偉（投手）。第十八輪：味全龍牛塏曄（捕手）。第十九輪：味全龍李宇翔（投手）。

第二十輪：味全龍曾柏融（投手）。第二十一輪：味全龍陳震洋（外野手）。第二十二輪：味全龍劉宇鈞（投手）。第二十三輪：味全龍張皓緯（游擊手）。第二十四輪：味全龍林驛騰（外野手）。第二十五輪：味全龍陳良治（投手）。第二十六輪：味全龍歐晉（一壘手）。第二十七輪：味全龍高淮安（外野手）。第二十八輪：味全龍魏全（捕手）。

關鍵字： 中華職棒選秀會味全龍文化大學
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

KD在自家媒體宣布頂薪轉戰籃網聯手厄文　KI簽下4年1.42億美金大約

大谷翔平單手撈全壘打！　生涯3度雙響砲超越棒球之神

KD被挖！勇士先簽後換得到籃網一哥羅素　伊古達拉被送到灰熊

老婆要生了！奧斯丁快速離開台灣　返美加入遊騎兵

中職／富邦悍將教練團異動　陳該發下二軍

12強／不死鳥參戰？　郭泓志：「我想打12強！」

讀者回應

﻿

最新新聞

1謝味全龍肯定　魏全：鬆了一口氣

2味全龍8月4日報集訓　葉總：45天簽約OK

3選進17人推薦選手　葉總：運動能力非常好

4欣賞高志綱冷靜　羅暐捷目標全面

5邱智呈進職棒想改善家境

熱門新聞

1KD宣布頂薪轉戰籃網聯手厄文

2大谷單手轟雙響砲　超越棒球之神

3勇士先簽後換得到羅素　小AI遭交易

4奧斯丁返美陪產　加入遊騎兵

5富邦教練團異動　陳該發下二軍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

朱育賢猛打賞演出單場雙響砲！創下聯盟單月11支全壘打的新紀錄 |06/29 Lamigo vs 富邦 賽後

林宥穎擊出的右外野方向飛球遭到黃敬瑋美技撲接沒收 | 06/29 Lamigo vs 富邦 九局下

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366