中職／味全加持！選秀會破3項紀錄　文大成為最大贏家

▲中職選秀會五隊教練團合影。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／綜合報導

中職2019年季中選秀會，總共選了28輪，63名球員被選中，都打破中職紀錄，其中味全龍挑了32名也突破新高。今年總計有28名投手入選，高中應屆畢業生則有14人。今年以文化大學學籍報名的有10名球員，總計有9名雀屏中選成為最大贏家。

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▲第四順位的蘇俊璋是文化大學今年順位最高的。（圖／記者張克銘攝）



第一輪：味全龍劉基鴻（游擊手）；中信兄弟岳政華（二刀流）；富邦悍將江國豪（投手）；統一獅林安可（二刀流）；Lamigo桃猿蘇俊璋（投手）；味全龍徐若熙（投手）。第二輪：味全龍李凱威（二壘手）；中信兄弟魏碩成（投手）；富邦悍將朱益生（投手）；統一獅羅暐捷（捕手）；Lamigo桃猿李承禎（投手）；味全龍朱祥麟（游擊手）。

第三輪：味全龍曾傳昇（游擊手）；中信兄弟曾頌恩（外野手）；富邦悍將林聖榮（投手）；統一獅吳承諭（投手）；Lamigo桃猿林澤彬（游擊手）；味全龍郭天信（外野手）。第四輪：味全龍吳俊杰（投手）；中信兄弟張聖豪（捕手）；富邦悍將姚冠瑋（捕手）；統一獅柯育民（捕手）；Lamigo桃猿曾琦（投手）；味全龍郭郁政（投手）。

第五輪：味全龍林子昱（投手）；中信兄弟黃弘毅（投手）；富邦悍將林奕豪（外野手）；統一獅邱智呈（外野手）；Lamigo桃猿張喜凱（投手）。第六輪：味全龍森榮鴻（投手）；中信兄弟劉劭威（投手）；富邦悍將戴云真（外野手）；統一獅黃紹熙（外野手）；Lamigo桃猿莊昕諺（投手）。

第七輪：味全龍張政禹（游擊手）；中信兄弟林瑞鈞（游擊手）；富邦悍將葉國情（投手）：統一獅結束指名；Lamigo桃猿楊瑞承（三壘手）。第八輪：味全龍蔡明憲（投手）；中信兄弟邱志恆（外野手）；富邦悍將楊程皓（投手）；Lamigo桃猿結束指名。

第九輪：味全龍呂偉晟（投手）；中信兄弟結束指名；富邦悍將辛元旭（三壘手）。第十輪：味全龍莊玉彬（投手）；富邦悍將李建勳（投手）。第十一輪：味全龍全浩瑋（捕手）；富邦悍將結束指名。第十二輪：味全龍洪瑋漢（外野手）。

第十三輪：味全龍林孝程（外野手）。第十四輪：味全龍黃東淯（投手）。第十五輪：味全龍張祐銘（外野手）。第十六輪：味全龍黃柏豪（一壘手）。第十七輪：味全龍陳冠偉（投手）。第十八輪：味全龍牛塏曄（捕手）。第十九輪：味全龍李宇翔（投手）。

第二十輪：味全龍曾柏融（投手）。第二十一輪：味全龍陳震洋（外野手）。第二十二輪：味全龍劉宇鈞（投手）。第二十三輪：味全龍張皓緯（游擊手）。第二十四輪：味全龍林驛騰（外野手）。第二十五輪：味全龍陳良治（投手）。第二十六輪：味全龍歐晉（一壘手）。第二十七輪：味全龍高淮安（外野手）。第二十八輪：味全龍魏全（捕手）。