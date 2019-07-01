中職／選秀破紀錄　吳志揚：等了10年終於有第5張桌子

▲中職選秀會五隊教練團合影。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台中報導

2019中華職棒新人選秀今天（1日）在台中舉行，今年有味全龍隊加盟，原本4支球團變成5支球團，會長吳志揚表示，等了超過年10年終於有第5張桌子擺在這裡。

會長吳志揚在2017年選秀會，希望隔年2018年選秀會的桌子可以從4張變成6張，但2018年還是只有4張，今年在味全龍重返職棒，選秀桌子終於突破4張變成5張。

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吳志揚表示，職棒30年選秀破好多紀錄，等了超過年10年終於有第5張桌子擺在這裡，加入選秀有更多優秀選秀加入中職。

他表示，還有王柏融加入日職，中職與美國大聯盟簽訂協議，都讓許多選手報名要參加中職，人數打破紀錄，受到很大的重視，人數多且質也非常棒，中職更好看，中華隊有新血加入。

吳志揚表示，中職目標向下扎根基層棒球，向中拓展中職版圖，向上挑戰更高的水準。

今年中職新人選秀依守備位置區分為投手63名、捕手13名、內野手31名、外野手38名，其中有58人是在新人球員測試會中通過教練推薦參加。透過國手資歷報名的選手有32位，是去年的兩倍。

今年共有33名高中應屆畢業生參加選秀，也是中職史上最多高中生的一次選秀，其中羅暐捷、曾傳昇及戴焙麟3人則是以國手資歷報名。