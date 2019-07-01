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快艇帥哥射手造訪寶島　引爆NBA 3x總決賽熱潮

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▲▼加里納利（Danilo Gallinari）。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇前鋒加里納利（Danilo Gallinari）。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

台北 / 2019年7月1日–NBA和國泰金控今日宣布洛杉磯快艇前鋒加里納利（Danilo Gallinari）將造訪台北與球迷見面，並現身7月6日、7日位於信義香堤廣場2019國泰NBA 3x總決賽現場。除了令人興奮的籃球賽事與籃球活動外，印第安那溜馬隊吉祥物Boomer也將出席與球迷們同樂。

快艇球星加里納利待在台北的期間，將參與NBA Cares的活動，並頒發最大獎項給國泰NBA 3x決賽優勝隊伍：一般組獲得美國NBA圓夢之旅、挑戰組前往中國大陸觀賞10月10日的「NBA上海賽」、高中組獲得參與位於中國大陸浙江省諸暨市一周NBA訓練營的資格。

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▲▼加里納利（Danilo Gallinari）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加里納利本季場均拿下19.8分。（圖／達志影像／美聯社）

「我親身體驗過亞洲球迷對於籃球的熱情。」加里納利提到，「我相當期待與台灣球迷見面，也迫不及待想要看看這些NBA 3x的潛力新秀。」。加里納利在家鄉義大利展開前4年的職業生涯，2008年決心投入NBA選秀，在當年NBA選秀會中，以第一輪第6順位由紐約尼克隊選中。今年球季效力於快艇，繳出平均19.8分、6.1籃板及2.6助攻的成績。

國泰NBA 3x今年展開全新企劃，首度加入「嘻哈」音樂元素，總決賽邀請知名饒舌歌手J. Sheon、Julia Wu以及熊仔為現場球迷演唱，國泰NBA 3x嘻哈主題曲創作大賽得獎學校「臺灣師範大學嘻研社」同樣也會現身決賽現場演唱。

關鍵字： 加里納利Danilo GallinariNBA 3x快艇
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