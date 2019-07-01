中職／味全龍第一指名劉基鴻　連3年高中狀元郎！

▲平鎮劉基鴻。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／台中報導

中職季中選秀1日登場，今年終於有第5張桌，新球隊味全龍握有狀元籤，指名平鎮高中三游大物劉基鴻，連3年選秀狀元為高中生。

味全龍成為第5隊，具有狀元籤，且前4輪擁前2次指名，狀元人選引發熱烈討論，一開始鎖定國體大鄭浩均，但他決定旅外加盟道奇之後，味全龍改變方向，考慮江國豪、林安可具有大專經驗的投手。

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不過在接近選秀之際，高中生成為味全龍的選項之一，而在球探評價中，高中最強打者劉基鴻已經是各隊囊中物，他具備的長打能力及穩定性都是青棒球員中的佼佼者。

劉基鴻主要位置為游擊手，守備出色還有中長程火力，去年富邦U18之星全壘打大賽，拿下全壘打王殊榮。雖然以游擊為主，但球探認為他在三壘守備更為出色，進職棒後，有望成為三壘砲，是各隊都想要的好手。

早在先前的味全龍選秀研討直播中，張泰山透露相當看好劉基鴻，去年NIKE訓練營便注意到他，總教練葉君璋也很喜歡這位強打，張泰山曾說：「他的打擊相當不錯，很有力量，期待他成為中職300轟的打者。」

本屆選秀日適逢小馬聯盟亞太區賽開打日，中華隊首日將對日、韓各1戰，劉基鴻無法出席選秀會，但家人皆到場，劉基宏本人將與其他4位參加選秀的徐若熙、李承禎、何逸龍、郭玟毅一起跨海關注選秀結果。

▲味全龍總教練葉君璋。（圖／記者季相儒攝）