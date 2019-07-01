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盧比歐3年5100萬美元轉戰太陽　爵士補射手波格丹維奇

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▲▼Ricky Rubio,盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲盧比歐3年5100萬美元轉戰太陽。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

盧比歐(Ricky Rubio)本季與爵士合約到期後，正式成為自由球員，不過先前爵士就表明不會留下這位昔日「籃球金童」，根據《 The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)透露，果真在自由市場開啟的第一天，盧比歐就與太陽達成3年5100萬美元的合約；另外不斷積極補強的爵士也與溜馬射手波格丹維奇(Bojan Bogdanovic)達成協議，雙方將簽下4年7300萬美元合約。

由於近年球風逐漸轉往外線發展，這方面一直都是盧比歐的短版，隨著他今年合約到期，先前爵士就表明不會與他續約，不過盧比歐本季平均仍有12.7分、3.6籃板、6.1助攻、1.3抄截的水準演出，讓他在自由市場依舊有球隊想簽下，最終是由太陽用3年5100萬美元的合約將盧比歐簽下，太陽這個操作著實補足了他們在後衛的短版，同時也可以提供布克(Devin Booker)相當多的經驗。

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今年「五星勇士」正式解體後，讓西區許多球隊都爭相補強要衝擊總冠軍，其中爵士就相當積極，先前他們才交易來灰熊主控康利(Mike Conley)，讓後衛群升級，但現在自由市場開啟後，爵士又以4年7300萬美元簽下了溜馬當家射手波格丹維奇，加上原先的米歇爾(Donovan Mitchell)，現在爵士後場行成超級「三叉戟」。

本季波格丹維奇場均繳出18分、4.1籃板、2助攻、0.9抄截，目前爵士先發陣容完成大升級，若接下來磨合成功，爵士相當有機會影響西區格局，也有一定的機會挑戰總冠軍。

▲▼2018季後賽首輪，騎士，詹姆斯（LeBron James）、溜馬，波格丹維奇（Bojan Bogdanovic）。（圖／路透社）

▲波格丹維奇4年7300萬美元轉戰爵士。（圖／路透社）

關鍵字： NBA盧比歐太陽波格丹維奇
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