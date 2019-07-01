KD被挖！勇士先簽後換得到籃網一哥羅素　伊古達拉被送到灰熊

▲羅素。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)在自由市場開啟後隨即透過自家媒體《The Boardroom》宣布將轉戰籃網，由於明星控衛厄文(Kyrie Irving)也一起轉投布魯克林，原本的籃網主控羅素(D'Angelo Russell)確定離隊。美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，勇士透過先簽後換得到羅素，合約價碼為4年1.17億美金。

2015年選秀榜眼羅素(D’Angelo Russell)曾被湖人寄予厚望，但2年前接任球隊總裁的傳奇魔術強森(Magic Johnson)質疑他的領導能力，於是將他交易到籃網。不過羅素上季在布魯克林打出生涯年，繳出場均21.1分、3.9籃板和7助攻，入圍年度最佳進步獎，還入選了全明星賽；他也是籃網本季重返季後賽的最大功臣。

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不過自從傳出籃網可能網羅厄文後，外界就預估與厄文位置完全重疊的羅素將離隊。湖人對於找回這位舊將很感興趣，但勇士搶先攔胡；《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)率先披露，勇士接近以先簽後換得到羅素，隨後「沃神」確認了這項消息，合約價碼為4年1.17億美金。

「沃神」還進一步指出，為了空出薪資空間完成這筆先簽後換，勇士恐會交易35歲老將伊古達拉(Andre Iguodala)。8分鐘過後，「沃神」更新了消息，「小AI」確定被交易到灰熊，勇士還送出3枚首輪選秀權。

▲伊古達拉。（圖／CFP）