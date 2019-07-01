運動雲

>

熱火先簽後換得到巴特勒　七六人4年1.09億美金補進霍佛德

ETtoday運動雲

▲▼巴特勒（Jimmy Butler）（圖／路透）

▼巴特勒(左)轉戰熱火。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

上季在灰狼大鬧離隊的明星搖擺人巴特勒(Jimmy Butler)，轉戰七六人不到一季再次換隊，薪資空間不足的熱火透過先簽後換得到「吉巴」，他將得到一份4年1.42億美金的頂薪合約；邁阿密則把4年級後衛理查德森(Josh Richardson)送到費城。另外，七六人也以4年1.09億美金的價碼網羅到前綠衫軍禁區主將霍佛德(Al Horford)。

巴特勒今夏選擇跳脫下季價值1980萬美金的合約，上周傳出火箭為了招攬他，不惜兜售3名主力戰將卡佩拉(Clint Capela)、射手戈登(Eric Gordon)和前鋒塔克(P.J. Tucker)；不過當時多家外媒皆指出，七六人會奉上5年1.9億美金肥約留人。

請繼續往下閱讀...

在自由市場大門1日開啟前夕，美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)披露，巴特勒在當地時間周日會到南佛羅里達與熱火會面，結果雙方當天隨即談妥了合約協議，熱火透過先簽後換得到這位4屆全明星搖擺人；邁阿密則將上季場均能繳出16.6分、4.1助攻的主戰後衛理查德森送到費城。

在爆出巴特勒的交易案後，「沃神」隨即又報導，七六人將以4年1.09億美金簽下33歲明星中鋒霍佛德，他將成為七六人「大帝」恩比德(Joel Embiid)的禁區搭檔。另外，費城也放走了帥哥射手瑞迪克(JJ Redick)，他預計會以2年2650萬美金的價碼改披鵜鶘球衣。

▲▼塞爾提克中鋒霍佛德（Al Horford）（圖／達志影像／美聯社）

▲霍佛德加盟七六人。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 熱火巴特勒七六人霍佛德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

熱門新聞

KD在自家媒體宣布頂薪轉戰籃網聯手厄文　KI簽下4年1.42億美金大約

老婆要生了！奧斯丁快速離開台灣　返美加入遊騎兵

大谷翔平單手撈全壘打！　生涯3度雙響砲超越棒球之神

中職／終於與王建民見面了　柏納帝那笑老友都沒變

熱火先簽後換得到巴特勒　七六人4年1.09億美金補進霍佛德

華克4年1.41億美金轉投塞爾提克　前黃蜂一哥取代厄文空缺

讀者回應

﻿

最新新聞

1最狂開球　桃猿再請神人展鋼索秀

2薛茲爾飆14K　連4場丟雙位數三振

3公鹿續約密德爾頓布洛格登轉溜馬

4中職選秀今舉行　選秀狀元熱門人選

5湯普森5年1.9億美金續留勇士

熱門新聞

1KD宣布頂薪轉戰籃網聯手厄文

2奧斯丁返美陪產　加入遊騎兵

3大谷單手轟雙響砲　超越棒球之神

4與王建民見面了　柏納帝那好開心

5熱火先簽後換得到巴特勒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

朱育賢猛打賞演出單場雙響砲！創下聯盟單月11支全壘打的新紀錄 |06/29 Lamigo vs 富邦 賽後

林宥穎擊出的右外野方向飛球遭到黃敬瑋美技撲接沒收 | 06/29 Lamigo vs 富邦 九局下

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366