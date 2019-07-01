熱火先簽後換得到巴特勒　七六人4年1.09億美金補進霍佛德

▼巴特勒(左)轉戰熱火。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

上季在灰狼大鬧離隊的明星搖擺人巴特勒(Jimmy Butler)，轉戰七六人不到一季再次換隊，薪資空間不足的熱火透過先簽後換得到「吉巴」，他將得到一份4年1.42億美金的頂薪合約；邁阿密則把4年級後衛理查德森(Josh Richardson)送到費城。另外，七六人也以4年1.09億美金的價碼網羅到前綠衫軍禁區主將霍佛德(Al Horford)。

巴特勒今夏選擇跳脫下季價值1980萬美金的合約，上周傳出火箭為了招攬他，不惜兜售3名主力戰將卡佩拉(Clint Capela)、射手戈登(Eric Gordon)和前鋒塔克(P.J. Tucker)；不過當時多家外媒皆指出，七六人會奉上5年1.9億美金肥約留人。

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在自由市場大門1日開啟前夕，美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)披露，巴特勒在當地時間周日會到南佛羅里達與熱火會面，結果雙方當天隨即談妥了合約協議，熱火透過先簽後換得到這位4屆全明星搖擺人；邁阿密則將上季場均能繳出16.6分、4.1助攻的主戰後衛理查德森送到費城。

在爆出巴特勒的交易案後，「沃神」隨即又報導，七六人將以4年1.09億美金簽下33歲明星中鋒霍佛德，他將成為七六人「大帝」恩比德(Joel Embiid)的禁區搭檔。另外，費城也放走了帥哥射手瑞迪克(JJ Redick)，他預計會以2年2650萬美金的價碼改披鵜鶘球衣。

▲霍佛德加盟七六人。（圖／達志影像／美聯社）