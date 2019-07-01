婕斯盃／雙蔚組合讚麟洋配　「年輕有潛力還有進步空間」

▲馬來西亞組合陳蔚強／吳蔚昇 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽30日男子對抗賽冠亞軍戰將登場，可惜中華隊男雙和男單兩點都輸給馬來西亞，最終收穫亞軍。賽後馬來西亞雙蔚組合陳蔚強／吳蔚昇也談到王齊麟／李洋，「他們還年輕，擁有不錯的潛力。」

男雙王齊麟／李洋對上馬來西亞組合陳蔚強／吳蔚昇，第一局以17：21先讓出後，第二局原先領先4分，但被追平，雙方多次戰成平手，但可惜最終麟洋配仍以19：21遭到直落二。雙方過去曾沒有交手過，李洋提到，「算是給我們一個警惕，面對高強度比賽，要更多元的方式去突破。」

請繼續往下閱讀...

而陳蔚強／吳蔚昇原先都是馬來西亞國家隊，兩人合拍曾拿下2016年的里約奧運銀牌，一度登頂世界第一，2017年一度拆夥之後又再合拍，今年初更宣布成為自由人，暫時自費參賽希望找到贊助商，「成為自由人之後一切都要自己安排，也是要適應的地方。」

吳蔚昇談到，「這次來台灣參加婕斯盃很高興，增加我們的信心去打比賽，希望接下來也有機會參與更多賽事。」陳蔚強也說，「婕斯盃的環境設備不會說很差，第一次參加很享受這兩天的比賽。」也對第一次碰上的王齊麟／李洋有些想法。

陳蔚強認為，「他們還年輕，擁有不錯的潛力，場上有輸有贏很正常的，覺得他們潛力滿大，還有很大的進步空間。」而接下來雙蔚組合以及劉國倫都將備戰接下來的賽事，以及東京奧運積分賽。

▼ 麟洋配 。