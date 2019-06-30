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台灣留學生崔哲瑋扛第4棒　沖繩尚學力拚夏季甲子園

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▲崔哲瑋。（圖／截自《日刊體育》）

▲崔哲瑋。（圖／截自《日刊體育》）

記者楊舒帆／綜合報導

熱血夏季甲子園地區預賽展開，30日沖繩地區第一輪賽事，沖繩尚學由台灣留學生強打崔哲瑋敲出致勝安打而受到關注，並且賽後接受日媒報導。

沖繩尚學與KOZA高校交手，5局戰成1比1平手，高二來自台灣的崔哲瑋敲出右外野安打帶回超前分。他賽後表示，「瞄準直球，積極揮棒。」沖繩尚學最終在7局就以8比1「扣倒」對手。

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這場比賽對崔哲瑋意義重大，這是他首次在正式比賽中先發，而且擔任第4棒的重任，他表示，「感覺有很大的責任，能打出來真是太好。」沖繩尚學監督比嘉公也說，「啟用狀況最好的選手。」

▲崔哲瑋。（圖／成德提供）

▲崔哲瑋。（圖／成德提供）

崔哲瑋接受《日刊體育》採訪時表示，「在電視看到甲子園的比賽，所以很想來。」他在入學前3個月先到語言學校充實自己的日文，通過考試成為沖繩尚學棒球隊的第一個留學生，他說，「一開始不能瞭解的事情還很多，接受大家的幫忙，我們想一起拚進甲子園。」

崔哲瑋畢業於新竹市成德國中，成德教練蔡丞賢表示，「他在國中時投打都不錯，投速球可以將近140公里，不過到日本之後就沒有再投球，專心在野手。」

上一個在甲子園舞台的是八戶光星學院的蔡鉦宇，2014年在春季甲子園亮相，若沖繩尚學能拿下沖繩區代表的話，就有機會進軍夏季甲子園。

▲崔哲瑋。（圖／成德提供）

▲崔哲瑋。（圖／成德提供）

關鍵字： 甲子園崔哲瑋成德國中
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