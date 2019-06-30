中職選秀高中生仍是趨勢　味全龍若欄胡將影響4隊計畫

▲中職各隊派人前來觀看,味全龍總教練葉君璋人。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職選秀將於7月1日進行，各隊這禮拜密集開會模擬各種方案，除了首輪大物之外，其實第2輪之後才是考驗的開始。

今年選秀味全龍參戰，吸引歷年參加最多人數參加，也是最需要藉由選秀補強戰力的球隊，首輪人選也呼之欲出，不出葉君璋上週所提到的6人，包括徐若熙、岳政華、林安可、劉基鴻、魏碩成、江國豪等。

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相對於味全龍，目前4隊除了少數補強較欠缺的戰力之外，大部分應會從高中生中挑出潛力股來做長遠的栽培。有球探就曾指出，其實目前各隊二軍球員再經過歷年來選秀補強後已經漸漸飽和，所以挑選可用之兵時，平時看比賽觀察大學生或社會業餘隊的球員，會以目前陣中二軍球員作為評估標準，如果實力沒有超過既有戰力的話，選擇的機率就會降低。

▲高中最強打者劉基鴻是狀元熱門人選之一。（圖／記者林敬旻攝）

從最近幾年選秀結果也可看出端倪，去年15位高中生獲選創新高，2016年4隊都有選到第8輪而且，2017年還有3隊選到第8輪，去年統一獅和桃猿在第8輪就選擇放棄，「重質不重量」似乎已是趨勢，而且又以高中生較吃香。

今年4隊策略應不會有太大改變，味全龍如果攔胡實力較好的高中生的話，就會打亂4隊計劃，得花一些心思決定人選。味全龍總教練葉君璋曾在測試會後表示，本來選秀策略鎖定以成棒球員為主，現在有一點改變，不少年輕選手有很大進步空間，挑選後磨練一年多的時間，技術上足夠成熟。

前4輪味全龍多一順位，代表4輪結束後會有24人被挑走，也就是過去選秀代表6輪的結束，4隊第5輪後選擇不多，恐怕也會有提前到第7輪放棄的可能性，因此雖然今年選秀人數暴漲，又有多一隊，但是實際上所被選上的人數恐怕不會比想像中還多。

▲二刀流岳政華是首輪熱門的高中生之一。（圖／記者楊舒帆攝）