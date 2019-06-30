李宗偉曾穩坐球王6年8個月獲世界紀錄獎　哥哥同台成另類亮點

▲李宗偉獲頒世界紀錄獎項，右一為李宗偉哥哥李宗順。（圖／翻攝自李宗偉臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

馬來西亞球王李宗偉6月宣布退役後，雖然讓全世界球迷不捨，但他所創下的紀錄和榮譽仍是不可撼動的。The BrandLaureate日前也頒發世界排名紀錄獎給李宗偉，因為他曾經穩居世界球王多達348周（6年8個月）。

從李宗偉去年9月罹患鼻咽癌休養開始，一直備受注目的莫過於是他何時能夠重返賽場，但是從馬來西亞公開賽、蘇迪曼盃到澳洲公開賽遲遲不見他的身影，當地媒體更傳出他要退休。三度奧運銀牌、三度世錦賽銀牌的「無冕之王」李宗偉，最終還是決定離開最愛的羽球場，將重心放在身體健康和家人身上。

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但李宗偉為馬來西亞以及世界羽壇所創下的榮耀，並不會因為他的退役而被世人遺憾，他曾經拿下2008年、2012年和2016年三屆奧運銀牌，更是拿過69個大小賽事冠軍，並穩坐世界羽聯排名第一長達348周（6年8個月），連續199周的世界球王。

這樣為後輩樹立的超高標準，The BrandLaureate日前也頒發世界排名紀錄獎給李宗偉，將348周的球王成就寫進了紀錄大全裡。李宗偉還在社群網站問球迷們，「這樣西裝筆挺的我，你們還習慣嗎？」不過大家還注意到陪同出席頒獎典禮的李宗偉哥哥李宗順，兩人長得超級像，也成為另一大亮點。

▼李宗偉退休宣布時落淚。（圖／達志影像／美聯社）