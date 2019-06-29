運動雲

>

中職／猿盼洪聖欽投球有想法　李茲休太久上場投2局

ETtoday運動雲

▲▼Lamigo桃猿,洪聖欽。（圖／記者季相儒攝）

▲Lamigo桃猿洪聖欽。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／新莊報導

Lamigo桃猿上半季最終戰11比4擊敗富邦悍將，猿隊洪聖欽先發5局失3分，繼封王戰奪勝後，再度拿下勝投，總教練洪一中對他有期待，「希望他在投球上能夠有想法。」至於洋投李茲腳傷無礙，此役也在後面登板出賽，中繼2局無失分，洪總說：「他是怕自己休太久，所以賽前就有設定讓他投2局。」

洪聖欽封王戰對統一獅，中繼2局無失分，及時凍結比數，成了桃猿贏球關鍵。洪總今天受訪指出：「他在封王戰前一場的投球表現並不理想，有跟他溝通後，看起來好很多了，希望他在投球上能更有想法。」

請繼續往下閱讀...

洪總認為，作為投手，必須要有一套想法，知道怎麼配球，他說：「如果自己都不願意用頭腦想，你要怎麼對付人家？以為對面是少棒？還是學生球隊？沒有配球的話，光是投自己拿手的球路，也很容易被打。」

李茲上一場先發後，腳部有些不適，球團原本打算讓他跳過一場先發、上半季直接關機，但封王之後，李茲本人認為自己還能再投，於是安排今天在後面待命，洪總解釋：「原本想說保險起見跳過，但他說OK，擔心不投的話，可能休息太久。」

至於外野手藍寅倫首局遭觸身球提前退場，洪總表示：「初步排除骨頭問題，看起來是有點腫，這幾天就讓他好好休息。」

關鍵字： 洪聖欽Lamigo桃猿中華職棒中職李茲
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

熱門新聞

「那個大鬍子你過來一下」　哈登上海騎車遭交警攔查

中職／球迷高喊下台後請辭　黃甘霖退位另有隱情？

狂！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　臂力、球感一次到位

影／12強／心疼黃甘霖　洪一中：不當統一總教練不影響12強

時代眼淚！「黃金03梯」首輪僅剩詹姆斯、安東尼　

印地安人張育成首升大聯盟　台將第16人、野手第5人

讀者回應

﻿

最新新聞

1YAMAHA連兩年參與淡水盃足球錦標賽

2場地風大難控制球　許仁豪讚李炫一

3期待洪聖欽　洪總再提帶大腦投球

4朱育賢樹立障礙：不會設限

5朱育賢轟破紀錄　洪總驚呼是怪物

熱門新聞

1哈登上海騎車遭交警攔查

2球迷喊下台後請辭　黃甘霖退位有隱情

3猛！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　

4洪一中：黃甘霖不當統一總教練不影響12強

5「黃金03梯」首輪僅剩詹皇、甜瓜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

申皓瑋SO NICE！快跑滑接沒收掉柏納帝那中間方向可能形成的安打 | 06_27 Lamigo vs 富邦 九局上

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳晨威盜壘失敗，Lamigo再次提出挑戰！經過判決維持出局原判 | 06/28 Lamigo vs 富邦 五局上

申皓瑋利用兩次投手暴投，直接回到本壘得分，比數拉大至九分差距！ | 06_27 Lamigo vs 富邦 三局下

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366