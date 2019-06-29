中職／猿盼洪聖欽投球有想法　李茲休太久上場投2局

▲Lamigo桃猿洪聖欽。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／新莊報導

Lamigo桃猿上半季最終戰11比4擊敗富邦悍將，猿隊洪聖欽先發5局失3分，繼封王戰奪勝後，再度拿下勝投，總教練洪一中對他有期待，「希望他在投球上能夠有想法。」至於洋投李茲腳傷無礙，此役也在後面登板出賽，中繼2局無失分，洪總說：「他是怕自己休太久，所以賽前就有設定讓他投2局。」

洪聖欽封王戰對統一獅，中繼2局無失分，及時凍結比數，成了桃猿贏球關鍵。洪總今天受訪指出：「他在封王戰前一場的投球表現並不理想，有跟他溝通後，看起來好很多了，希望他在投球上能更有想法。」

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洪總認為，作為投手，必須要有一套想法，知道怎麼配球，他說：「如果自己都不願意用頭腦想，你要怎麼對付人家？以為對面是少棒？還是學生球隊？沒有配球的話，光是投自己拿手的球路，也很容易被打。」

李茲上一場先發後，腳部有些不適，球團原本打算讓他跳過一場先發、上半季直接關機，但封王之後，李茲本人認為自己還能再投，於是安排今天在後面待命，洪總解釋：「原本想說保險起見跳過，但他說OK，擔心不投的話，可能休息太久。」

至於外野手藍寅倫首局遭觸身球提前退場，洪總表示：「初步排除骨頭問題，看起來是有點腫，這幾天就讓他好好休息。」