日職／王柏融3支1終結小低潮　火腿9局被逆轉苦吞5連敗

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿29日主場迎戰福岡軟銀鷹，王柏融擔任先發指定打擊3打數1安打，火腿遭到上林誠知逆轉全壘打，最終以4比5落敗，苦吞5連敗。

火腿首局3上3下，2局下1出局時，王柏融首打席遭到軟銀先發大竹耕太郎砸中腰部，觸身球保送上壘，不過隊友沒有延續攻勢，2局結束0比0。

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軟銀4局上靠著明石健志全壘打先馳得點，火腿4局下反攻，中田翔獲得保送後，王柏融敲出左外野落點巧妙地安打，終結10打席無安打低潮，下一棒渡邊諒轟出全壘打，幫助火腿逆轉成3比1領先。

軟銀5局上由內川聖一掃二壘安打開啟攻勢，接著上林誠知也敲安打，甲斐拓也觸身球保送，髙田知季適時安打帶回2分追平比數為3比3，火腿罕見單局動用4投手，玉井大翔登板才沒有再掉分。

火腿5局下石井一成敲出二壘安打再推進上三壘，大田泰示高飛犧牲打火腿再度超前為4比3。王柏融6局下擔任首名打者，敲出二壘滾地球出局，8局下王柏融遭到軟銀第三任投手髙橋純平三振，火腿以1分領先到9局下，兩出局後先被內川聖一敲出安打，上林誠知再轟出兩分砲逆轉超前，苦主是石井一成。

火腿自上週交流賽最後一個系列賽被中日龍橫掃之後，前一戰又以2分差不敵軟銀，加上此戰已經5連敗。王柏融終結連10打席無安打低潮，3打數1安打，有1次三振，1得分，三振、觸身球保送各1次，打擊率0.286。