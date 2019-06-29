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張育成上大聯盟向兄弟們報喜　老婆開車6小時見證

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▲張育成與妻子綾綾。（圖／截自張育成粉絲團）
▲張育成與妻子綾綾。（圖／截自張育成粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

張育成29日（台灣時間）升上大聯盟，老婆綾綾為了看他大聯盟處女秀，開了6小時的車程，到巴爾的摩見證重要的一刻，張育成也在第一時間向台灣及美國兩地的兄弟們報喜，全家都為他開心。

張育成的老婆綾綾陪伴他度過旅美最關鍵的過程，包含受傷與加強打擊訓練等歷程，張育成其實在開幕時就很有機會上大聯盟，不過因為3月8日揮棒而傷到筋，經過復健冰敷與吃藥才慢慢復原。綾綾日前發文表示，「手指受傷及遭到下放並沒有喪失育成往上爬的決心，每天都很認真的復健冰敷吃藥，做老婆的我非常心疼但每當問起手還好嗎? 他總是說很好～沒事！」

張育成在4月底球季進行一個月左右時又再度受傷，綾綾開車2小時到克里夫蘭的大醫院陪伴他做檢查，雖然休兵一個月不過這些等待都值得，張育成終於接到通知上大聯盟，他也開心地告訴綾綾好消息，綾綾趕緊與兩個朋友相約開車6小時從印地安人3A的哥倫布城到巴爾的摩看大聯盟第一場比賽。

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張家兄弟有4人打球，張進德在巨人2A最近因傷休息中，張偉聖目前還在統一獅二軍打拼，張承駿離開球界，張育成捎來的好消息也激勵其他兄弟。張育成在家人群組宣布這項好消息，在台灣的張偉聖、張承駿以及在美國的張進德都相當替他開心，也希望天上的父親能看見他的表現。

關鍵字： 張育成大聯盟印地安人
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