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印地安人張育成升大聯盟馬上先發　教頭：體驗寶貴機會

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▲張育成。（圖／達志影像／美聯社）

▲張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人29日（台灣時間）賽前公布拉米瑞茲（Jose Ramirez）請育嬰假，將張育成升上大聯盟，總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示，「希望他能幫我們多贏幾場比賽。」

張育成前一晚就抵達巴爾的摩做準備，到球場接受大聯盟官網記者訪問時透露，「我很興奮！已經準備好了。」

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張育成是第7位在印地安人新球員，23日與他同梯2014年加盟印地安人的布萊德利（Bobby Bradley）才剛升上大聯盟，兩人幾乎每個小聯盟球季都在同一隊，而且棒次排常常排在一起，張育成大聯盟首戰也排在布萊德利之後，擔任第8棒先發三壘手。

張育成今年在3A繳出打擊率0.205的成績，5月曾因左手手指扭傷而進傷兵名單，6月中復出在6場比賽打擊率0.32，還包含兩轟、兩支二壘安打及9個打點。

法蘭柯納表示，「他在春訓就因手傷而困擾著他的表現，開季仍開始比賽，可以把他季初的數據可以看得出來受到影響，不過他們說他已變成不一樣的張育成，不是手指受傷的樣子。」

「希望他能幫助我們贏得一兩場比賽。」法蘭柯納透露，「我的意思是，來到這裡能體驗非常寶貴的經驗，所以當他下次來時，他就不會覺得那麼新奇，並且知道自己該做什麼和要去哪裡。」

張育成從29日開始的三連戰將有不少表現機會，可得珍惜把握，他能守游擊、二壘及三壘，也方便教練團活用調度。

關鍵字： 張育成大聯盟印地安人
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