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日職／王柏融缺適時安打有1打點　火腿輸軟銀鷹吞4連敗

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▲火腿王柏融。紅衣（圖／翻攝自FOX）

▲火腿王柏融。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒火腿隊今天（28日）與軟銀鷹交手，台灣野手王柏融以先發5棒左外野手上場，3打數沒有安打，1次保送且跑回1分、1打點，但火腿以5比7輸球，吞下4連敗。

兩聯盟交流賽上周結束，火腿隊休息4天在今天出賽，是對戰軟銀鷹3連戰第一戰，王柏融5次上場都沒有安打，連2場、9打席無安打，打擊率2成86。王柏融再度面對軟銀鷹王牌投手千賀滉大，8打數有1支安打、被4次三振、1次保送。

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軟銀鷹在1局上一出局明石健志敲左外野二壘安打，洋砲安打攻進1分。火腿在1局下二出局近藤健介被保送，中田翔二壘平飛球被接殺。王柏融在2局下首位上場打擊，在中外野全壘打牆前被接殺。

4局下火腿中田翔三壘界外飛球出局，王柏融在3壞球後出棒，擊成一壘界外平飛球，之後被保送，對千賀滉大第1次保送，渡邊諒被三振，清宮幸太郎保送，石川亮打出中外野安打，王柏融跑回來得分追平比數。

軟銀在5局上攻下1分超前。火腿在5局下大田泰示與中田翔安打，二出局一、三壘有人，王柏融在1好3壞球時，打出左外野飛球出局。

7局上軟銀利用明石健志安打、保送後，再連續3支安打以及1次高飛犧牲打，攻下3分。火腿在8局下，中田翔被三振後，王柏融中外野飛球出局。

軟銀鷹在9局上再得1分。火腿在9局下反撲，一出局後石井一成中外野安打，西川遥輝保送，大田泰示中外野安打追回1分，近藤健介左外野安打再扳1分，中田翔左外野二壘安打追回1分且二、三壘有人。

此時，軟銀鷹換投手，王柏融打出中外野深遠高飛犧牲打再扳1分，可惜渡邉諒遭到三振。

關鍵字： 日職王柏融
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