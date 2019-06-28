日職／王柏融火力不濟　8下中外野飛球出局

▲火腿王柏融。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒火腿隊今天（28日）與軟銀鷹交手，台灣野手王柏融以先發5棒左外野手上場，2局下打擊，中外野飛球出局，4局下選了保送上壘，之後跑回來追平比數。5局下二出局一、三壘有人，左外野飛球出局。8局下再中外野飛球出局。

上周打完兩聯盟交流賽，火腿隊休息4天後在今天出賽，是對戰軟銀鷹3連戰第一戰，王柏融也是休息4天出賽。

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火腿由有原航平先發，軟銀鷹目前是太平洋聯盟排名第一，派出千賀滉大先發，王柏融對戰千賀滉大6打數被4次三振，敲出1支安打。

軟銀鷹在1局上一出局明石健志敲左外野二壘安打，洋砲安打攻進1分，三振後松田宣浩保送，內川聖一二壘平飛球接殺。

火腿在1局下二出局近藤健介被保送，中田翔二壘平飛球被接殺。王柏融在2局下首位上場打擊，在中外野全壘打牆前被接殺。

4局下火腿中田翔三壘界外飛球出局，王柏融在3壞球後出棒，擊成一壘界外平飛球，之後被保送，對千賀滉大第1次保送，渡邊諒被三振，清宮幸太郎保送，石川亮打出中外野安打，王柏融跑回來得分追平比數。

軟銀在5局上攻下1分超前。火腿在5局下大田泰示與中田翔安打，二出局一、三壘有人，王柏融在1好3壞球時，打出左外野飛球出局。

7局上軟銀利用明石健志安打、保送後，再連續3支安打以及1次高飛犧牲打，攻下3分。火腿在8局下，中田翔被三振後，王柏融中外野飛球出局。