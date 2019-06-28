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大專球員直接往CBA探路　國內籃壇是否出現警訊

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▲▼林秉聖。（圖／大專體總提供）

▲林秉聖。（圖／大專體總，下同）

記者洪偵源／綜合報導

今年CBA選秀出現6名台灣球員報名，雖然有部分球員資格有疑慮，但資格審核是CBA的權限，名單公佈也代表CBA審核通過，值得關注的是，是否與當前國內最高殿堂的聯賽打不打都搖擺不定，讓球員開始對前途有所警惕。

報名選秀的有成力煥、吳永盛、鄭瑋、林韋翰、林秉聖以及楊盛硯，其中楊盛硯與林秉聖是大學畢業，也是這次最引起討論的球員。

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依照CBA在5月公佈的選秀辦法第1條第4點中提到：「港澳台球員（須無其他國籍），必須參加選秀且須參加過所在地區最高水平的聯賽或入選過所在地區代表隊（由所在地區籃球協會出具證明）。港澳台地區歸化球員不允許參加選秀。」

林秉聖與楊盛硯資歷到UBA，也無入選國家隊，資格如何符合令人好奇，但就如前述所說，CBA公佈選秀名單，就表示他們通過審核。

由於職籃進度嚴重停滯，7月15日將是最後期限決定是否有辦法成立，也導致SBL選秀作業跟著延宕，加上又卡到瓊斯盃，最快也可能要等到8到9月才有可能實施。

或許職籃的延宕，加上下一季不知道打SBL還是職籃，讓球員開始對未來產生疑慮，尤其是要從UBA邁向更高層級聯賽的球員，因此開始向有機會的地方探路。

據了解，會報名選秀的球員，多半已和CBA球隊有接觸，甚至可能已經達成默契，但這次不同的是，SBL的選秀因職籃無法確定時間，不像以往和CBA選秀時間接近，等於多了一次挑戰的管道。

不論如何，如果現在國內最高殿堂的聯賽，都如此定位不明，球員找到機會就往其他地方探路，也就不奇怪了。

▲▼林秉聖。（圖／大專體總提供）

關鍵字： CBA籃協楊盛硯林秉聖
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