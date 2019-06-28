大聯盟明星賽先發出爐　人氣王楚特連7年先發現役最強

▲楚特連續7年在明星賽先發。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

大聯盟在台灣時間28日公佈先發名單，本屆人氣王為獲得超過99萬票的「神鱒」楚特(Mike Trout)連續7年先發，為現役球員之中最多。幾天過後7月1日，大聯盟官方也將公佈投手和替補名單。明星賽將在7月10日於克里夫蘭舉行。

美聯捕手為23發全壘打排美聯第2的洋基隊桑契斯(Gary Sanchez)；一壘手則是10年生涯首次明星賽先發的印地安人隊桑塔納（Carlos Santana）。二壘手洋基雷瑪西烏（DJ LeMahieu），三壘則是去年明星賽敲出延長賽全壘打的太空人布萊格曼（Alex Bregman）。游擊手則是雙城波蘭柯（Jorge Polanco），也是首次先發。

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美聯外野由連續7年先發的天使隊看板球星楚特領軍，另外有太空人的史普林格（George Springer）以及布蘭特利（Michael Brantley）。指定打擊則是已經36歲，本季甚至簽下小聯盟約的遊騎兵潘斯（Hunter Pence）。

國聯方便捕手為小熊的康崔拉斯（Willson Contreras），一壘手勇士重砲費里曼(Freddie Freeman)，二壘則是已經敲出100安的響尾蛇馬提（Ketel Marte）。三壘手毫無懸念，由洛磯亞瑞納多(Nolan Arenado)擔綱。游擊手小熊巴伊茲（Javier Baez），去年擔任二壘先發，從為史上首位連續兩年在明星賽二游先發的選手。

國聯外野上演大風吹先發全換人，釀酒人耶里奇（Christian Yelich），道奇貝林格（Cody Bellinger），以及勇士新星阿庫納（Ronald Acuna Jr.）都是首度先發。

▲亞瑞納多鎮守國聯三壘。（圖／達志影像／美聯社）