CBA／選秀名單出爐　林韋翰、成力煥等共6名台灣球員報名

▲林韋翰。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

2019年中國CBA選秀名單27日出爐，一共61人報名其中包含林秉聖、成力煥、林韋翰、吳永盛、鄭瑋、楊盛硯6名台灣球員，創下歷年台灣球員紀錄。

根據中國知名記者王健釋出的消息，今年CBA選秀一共61人報名，其中包含24名大學球員、6名台港澳球員、25名NBL俱樂部推薦球員以及6名素人，其中台灣球員一共6人報名，創下歷年台灣球員紀錄。

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CBA選秀在2015年開始實施，胡瓏貿在2016年首輪第8順位被福建潯興挑中，成為歷史首位透過選秀制度進入CBA的台灣球員。接著2017年陳盈駿以狀元身份加盟廣州龍獅（第一順位八一火箭棄權），刷新台灣球員選秀順位紀錄，周儀翔也在同年被江蘇同曦以榜眼籤挑選。

去年CBA選秀並無台灣球員報名，不過今年卻暴漲到歷年最高的7人，其中第16季SBL助攻王林韋翰，以及台啤射手成力煥是具備「台港澳球員須參加所在地區最高水平聯賽」規定，吳永盛、鄭瑋上季則是效力ABL寶島夢想家，文化大學林秉聖、國體楊盛硯上季都在UBA，前者以大學名義報名，後者則是晧宇國際。選秀日預計在7月25到29日其中一天舉行。

▲成力煥。（圖／籃協提供）