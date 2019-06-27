中職／黃甘霖請辭是身體不佳　獅澄清教練團沒有不合

▲黃甘霖。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

統一獅26日結束上半季賽事，上半季戰績最後一名，當天賽事獅迷高喊「黃甘霖下台」，沒想到一夜成真，獅隊27日宣布總教練黃甘霖主動請辭獲准，原打擊教練劉育辰代理總教練，並兼任打擊教練。領隊蘇泰安強調，黃甘霖主動請辭是身體因素，與近日外界所傳謠言無關。

統一獅上半季25勝34敗1和，全聯盟墊底，黃甘霖與其他教練不合一事在網路上傳得沸沸揚揚，甚至被爆出惡搞球員，也與球員產生嫌隙，獅迷看不下去，在網路發起到場抗議舉牌活動，要黃甘霖下台。

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昨晚獅猿之戰，獅球團賽前已知球迷發起的抗議活動，擔心影響到比賽進行，現場加強維安搜查，禁止攻擊性標語，一名獅迷刻意穿上桃猿球隊應援球衣避人耳目，並在比賽後半段，大聲高喊「黃甘霖下台」，場面相當尷尬。

事隔一晚，統一獅立刻宣布黃甘霖主動請辭，蘇泰安說：「我們上半季戰績不佳，有很多原因，傷兵很多也是很重要的原因，但不是外面所說的那樣，教練團沒有不合。」

黃甘霖請辭，主因是身體狀況不佳，蘇泰安說：「他的身體狀況真的不好，我們可以理解，戰績不好，壓力一定很大，既然他有請辭的想法，那希望他可以好好休息。」