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伊斯特本網賽／芝芙娜瑞娃傷退　詹家姐妹直接晉4強

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▲▼ 詹詠然、詹皓晴 。（圖／記者李毓康攝）

▲詹皓晴與詹詠然直接晉級。（圖／資料照／記者李毓康攝，下同）

記者洪偵源／綜合報導

詹詠然與詹皓晴姐妹檔在伊斯特本網賽女雙8強賽，由於對手之一的芝芙娜瑞娃（Vera Zvonareva）因傷退賽，不戰而勝晉級4強。

詹家姐妹在16強賽擊退大會第四種子德國歌恩菲特（Anna-Lena Groenefeld）、荷蘭史楚尤斯（Demi Schuurs）晉級後，原本要面對來自美國的阿塔沃（Raquel Atawo）以及俄羅斯選手芝芙娜瑞娃，結果芝芙娜瑞娃傷退。

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芝芙娜瑞娃是因左手腕傷勢決定退賽，32歲的俄羅斯老將拿過兩次大滿貫女雙冠軍、兩次混雙冠軍，單打曾在2010年兩次打進決賽，但溫網敗小威廉絲（Serena Williams），美網則輸給克萊斯特絲（Kim Clijsters）。

曾在2013年動肩部手術整季缺戰的芝芙娜瑞娃，成績在那之後就不太突出，加上後來懷孕，直到去年才拿到睽違許久的WTA賽事冠軍，豈料此次在伊斯特本因傷退賽，也讓詹家直接晉級4強。

由於籤表另一區的對手，還有首輪賽事沒進行，要等沙芭連卡（Aryna Sabalenka）與雅斯特蓮絲卡（Dayana Yastremska）與張帥和史托瑟（Samantha Stosur）之戰的勝方再與布札爾內庫絲（Mihaela Buzarnescu）和安娜萊娜（Friedsam Anna-Lena）交手結果才能產生詹家姐妹的對手。

▲▼ 詹詠然、詹皓晴 。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 詹詠然詹皓晴
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