溫網／避免馬拉松戰役　長盤決勝制改搶七

▲安德森去年溫網打超過6小時的比賽，還引起觀眾不耐煩。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

今年溫網開始實施長盤決勝制改為搶七局，能否避免出現動輒超過4個小時的馬拉松戰役，將可在賽事開打後進行檢驗。

全英俱樂部去年就宣佈，決勝盤從長盤制改為搶七，適用溫網所有賽事，包括會外賽、青少年男女組、男女單、雙打、混雙、以及長青組與輪椅組，決勝盤比數到12比12時進入搶七。

請繼續往下閱讀...

去年男單4強賽，南非好手安德森（Kevin Anderson）與美國重砲手伊斯涅爾（John Isner）的4強戰，就打了6小時36分鐘，這是大滿貫比賽時間第2長的紀錄。

後來贏球的安德森，其實在8強賽也打了5盤，決賽被喬科維奇（Novak Djokovic）直落三，而喬科維奇在4強也跟納達爾（Rafael Nadal）打了超過5小時的比賽。

安德森提到，當時4強賽纏鬥時，因為時間過長，觀眾開始不耐煩，甚至喊出：「拜託！我們要看納達爾。」並提到，雖希望觀眾也能讚賞他們的拚勁，但確實觀眾付了兩場比賽的錢，幾乎只能看一場比賽。

這項措施對女子組賽事來說，影響可能沒那麼大，但男子組可能就有影響，大會試圖修改規則，縮短對決時間，只是效果如何，仍要等到溫網全面開打後才能檢視。