溫網／排名較高種子序卻低於費爸　制度引蠻牛不滿

▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

由於溫網種子排序有別於其他賽事，納達爾（Rafael Nadal）對於自己在溫布頓的種子序比世界排名低於自己的費德勒（Roger Federer）低，對此制度表達了不滿。

以另外三大滿貫賽事為例，種子序幾乎與世界排名相同，目前納達爾世界排名第2，費德勒則排名第3，但兩人在溫網的種子序剛好顛倒，引起納達爾的抱怨。

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原因是溫網會把草地賽事的積分在列入計算，一算之下費德勒變成第2種子，第3種子變成納達爾，西班牙蠻牛先是表達自己尊重大會的安排，但也指出這樣不夠尊重選手的排名。

納達爾說：「只有溫網會這樣算，如果每個人都這樣做，我會認為是正確的，無論第2或第3種子，我都必須發揮最好的水準，如果認為我得排在第3位，我會選擇接受。」

不過納達爾又補充，很多選手打得很努力，尤其一整年在任何場地的表現都很好，但是溫網大會這種種子排序方式，對選手的排名不夠尊重。

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社）



名列溫網頭號種子的喬科維奇（Novak Djokovic），對此也感到意外，他也理解納達爾的不滿，但規則只能去接受，他認為若有人值得大會禮遇，那麼費德勒當之無愧，但驚訝的是卻是取代納達爾成為第2種子。

費德勒則表示，這樣影響不大，籤表這樣排，大家一定認為他得利於不必提早遇到喬科維奇，但真要碰上，離那一天還早，最多就是幫助他提早做準備而已。

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）