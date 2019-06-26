運動雲

>

中職／陳重羽明年專注外野　統一獅選秀鎖定即戰力捕手

ETtoday運動雲

▲▼統一獅,陳重羽。（圖／記者季相儒攝）

▲統一獅陳重羽。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

中職上半季冠軍確定，各隊展開消化試合，接下來重頭戲是7月1日登場的選秀會，統一獅總教練黃甘霖26日賽前談到選秀方針，強調「選最強的就對了」，隨後進一步表示，未來考慮讓陳重羽專注外野，選秀補強鎖定捕手即戰力，其中文化大學畢業的姚冠瑋，是統一獅可網羅的對象。

中華職棒新人選秀今年有145人參加破紀錄，其中高中應屆畢業生有33人，也是歷年最多，味全龍握有狀元籤，且前4輪擁有2次選秀指名權，統一獅位於第4順位，較屬被動位置，黃甘霖說：「我們就看前面怎麼選，再由剩下的挑選最好的。」

請繼續往下閱讀...

歷經上半季傷兵潮，黃甘霖更加明白板凳深度的重要性，「我們現在是各位置都缺，希望可以讓隊形更完全。」今年在外野傷兵不斷的狀況下，原是主戰捕手的陳重羽移防外野，攻守方面都受到教練團的肯定，也讓黃甘霖有新的想法，打算安排他明年專注外野。

為何不直接在選秀中找尋可用的外野戰力？黃甘霖說：「陳重羽在蹲捕方面也很出色，但他在外野同樣有好的表現，有速度、有臂力，打擊率都能維持3成以上，目前選秀名單中，沒有比他更好的外野手了。」

文化大學「二刀流」林安可被評為野手價值優於投球，進入職棒後，可成為先發外野手，但不適合中外野，應以角落外野為主，就黃甘霖的觀察，他認為陳重羽的能力還是優於林安可。

有意讓陳重羽移防外野，黃甘霖希望球隊再補一名捕手即戰力，姚冠瑋是不錯的人選，他在高中當過U18國手，去年入選世大棒及U23中華隊，與巨人未來之星隊交流戰時轟過全壘打，大專棒球聯賽也是文化奪冠的功臣，球探評價為今年大學攻守表現平均的最佳捕手。

獅隊去年選進陳重羽之外，第4輪網羅高中畢業捕手李丞齡，黃甘霖表示：「他是我們極力栽培的捕手，目前基本功還要再加強，包括擋球、阻殺方面，目前還是有一段落差。」

關鍵字： 統一獅陳重羽中華職棒中職選秀
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

古巴重砲找不回昔日砲火！王建民前隊友遭洋基DFA

中職／味全龍趕走韓國球隊　領隊：用得好就一直租下去

中職／中信兄弟力拚下半季　簽下墨西哥聯盟左投

中職／味全龍計畫打冬季聯盟　已向聯盟提出需求

中職／歐晉報名新人選秀　大學畢業挑戰職棒

讀者回應

﻿

最新新聞

1朱育賢半季20轟出爐　4局猿2：0獅

2謝淑薇單打列28種子雙打第3

3味全龍申請參戰冬盟　考慮找洋將

4封王後反而睡不好　洪總馬殺雞

5李茲上半季關機　冠猛後天去二軍

熱門新聞

1桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

2找不回火力！王建民前隊友遭洋基DFA

3味全趕走韓國隊　領隊：用得好一直租

4兄弟力拚下半季　簽下墨西哥聯盟左投

5味全龍計畫打冬季聯盟　已向聯盟申請

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

富邦提出電視輔助判決挑戰失敗，形成滿壘局面 | 06_23 富邦 vs 兄弟 二局下

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職本週五大好球6/18~6/23

陳品捷淡淡的哀傷，自打球不偏不倚大球碰小球 | 06_25 富邦 vs 兄弟 六局上

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366