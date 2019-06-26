中職／陳重羽明年專注外野　統一獅選秀鎖定即戰力捕手

▲統一獅陳重羽。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

中職上半季冠軍確定，各隊展開消化試合，接下來重頭戲是7月1日登場的選秀會，統一獅總教練黃甘霖26日賽前談到選秀方針，強調「選最強的就對了」，隨後進一步表示，未來考慮讓陳重羽專注外野，選秀補強鎖定捕手即戰力，其中文化大學畢業的姚冠瑋，是統一獅可網羅的對象。

中華職棒新人選秀今年有145人參加破紀錄，其中高中應屆畢業生有33人，也是歷年最多，味全龍握有狀元籤，且前4輪擁有2次選秀指名權，統一獅位於第4順位，較屬被動位置，黃甘霖說：「我們就看前面怎麼選，再由剩下的挑選最好的。」

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歷經上半季傷兵潮，黃甘霖更加明白板凳深度的重要性，「我們現在是各位置都缺，希望可以讓隊形更完全。」今年在外野傷兵不斷的狀況下，原是主戰捕手的陳重羽移防外野，攻守方面都受到教練團的肯定，也讓黃甘霖有新的想法，打算安排他明年專注外野。

為何不直接在選秀中找尋可用的外野戰力？黃甘霖說：「陳重羽在蹲捕方面也很出色，但他在外野同樣有好的表現，有速度、有臂力，打擊率都能維持3成以上，目前選秀名單中，沒有比他更好的外野手了。」

文化大學「二刀流」林安可被評為野手價值優於投球，進入職棒後，可成為先發外野手，但不適合中外野，應以角落外野為主，就黃甘霖的觀察，他認為陳重羽的能力還是優於林安可。

有意讓陳重羽移防外野，黃甘霖希望球隊再補一名捕手即戰力，姚冠瑋是不錯的人選，他在高中當過U18國手，去年入選世大棒及U23中華隊，與巨人未來之星隊交流戰時轟過全壘打，大專棒球聯賽也是文化奪冠的功臣，球探評價為今年大學攻守表現平均的最佳捕手。

獅隊去年選進陳重羽之外，第4輪網羅高中畢業捕手李丞齡，黃甘霖表示：「他是我們極力栽培的捕手，目前基本功還要再加強，包括擋球、阻殺方面，目前還是有一段落差。」