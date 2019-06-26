中職／桃猿再一次封王追平兄弟　劉玠廷：下半季不鬆懈

▲Lamigo桃猿上半季封王，領隊劉玠廷。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

Lamigo桃猿25日5比4擊敗統一獅，加上另一地富邦悍將無法贏球，桃猿順利拋下封王彩帶。桃猿領隊劉玠廷、副領隊浦韋青當晚親自南下為球隊打氣，賽後與大家一同在休息室等待結果，罕見在客場封王，劉玠廷笑說：「在主場封王，感覺應該是10倍開心，接下來下半季仍不在會鬆懈，全力拚冠。」

這是桃猿隊史第13次半季冠軍、第11次自力封王，雙雙追平統一獅紀錄，再拿1次半季冠軍，將追平中信兄弟的紀錄，但連續5個半季封王，已是中職新紀錄。

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今年少了王柏融，劉玠廷坦言，起步確實有些不順，「但選手眾志成城，大家都很拚啦，雖然沒有柏融，但我在春訓時便說過，就是有人會頂上來，（陳）晨威呀、黃敬瑋等幾個新人都表現不錯，小胖（林泓育）、（陳）俊秀的穩定，以及朱育賢的大爆發，大家一起填補火力缺口，才能有現在的成績。」

開季一度因打線熄火，加上洋投好人選難尋，桃猿率性網羅洋砲，補強火力，劉玠廷說：「季中找洋將本來就會比較辛苦，我們也只有道恩斯、賽格威和史博威那年（2017）整季沒換洋將，不然每年多少都會更替。」

順利在上半季封王，劉玠廷與總教練洪一中異口同聲表示，下半季仍會全力以赴，再奪半季冠軍。劉玠廷說：「比賽期間絕對不會放鬆，每年都是如此。」