「古巴飛彈」21歲弟弟叛逃　五拍子大物叩關大聯盟

▲尤克斯塞佩達斯自古巴國家隊叛逃。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「古巴飛彈」塞佩達斯(Yoenis Cespedes)21歲的弟弟尤克斯塞佩達斯(Yoelkis Cespedes)，據報於古巴國家隊在美國俄亥俄州的代頓進行表演賽時叛逃，尋求與大聯盟球隊簽約的機會。

古巴國家隊與美加獨立聯盟進行表演賽，可能受到日前美國總統川普(Donald Trump)推翻大聯盟與古巴棒協的古巴協議影響，讓天賦滿點被譽為五拍子球員的尤克斯塞佩達斯決定叛逃。

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21歲的尤克斯塞佩達斯為中外野手，但由於不滿25歲且職業資歷不滿6年，因此將被視為國際業餘球員。每年的簽約時間將從7月2日開始至隔年6月15日。尤克斯塞佩達斯為2017世界棒球經典賽古巴隊成員，出賽5場16支4繳出剛好2成5打擊率。

尤克斯塞佩達斯在古巴的生涯打擊三圍.273/.334/.411，與同年紀時期的哥哥擁有相似體能條件。但塞佩達斯以打擊潛力著稱，弟弟則是擁有較佳運動能力和速度。塞佩達斯於2011年叛逃後加入運動家，入選過兩次明星賽，目前效力大都會隊。

今年4月，川普取消大聯盟和古巴棒協為了保護追尋棒球夢的古巴球員，不必在叛逃過程遭受生命威脅而耗時3年簽下的協議。

▲大都會塞佩達斯火力不俗。(圖／達志影像／美聯社)