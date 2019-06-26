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中職／上半季冠底定　猿獅繼續交手　看潘威倫拚141勝　

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▲▼統一獅潘威倫。（圖／記者李毓康攝）

▲統一獅潘威倫。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿25日擊敗統一獅後，加上另一地富邦悍將未能贏球，拋下上半季封王彩帶，上半季王座已底定，桃猿、統一獅27日繼續交手，這是統一獅上半季主場最終戰，由潘威倫掛帥先發，繼續挑戰生涯第141勝，猿隊由尼克斯應戰。

現役最老球員潘威倫本季12場先發，其中4場優質先發，戰績5勝3敗，防禦率4.27，6月3度叩關生涯141勝失利，而前一場對戰桃猿僅投2局挨9安失掉8分皆為責失，承擔敗投，對戰1勝1敗，防禦率6.30。

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本季面對桃猿打線，潘威倫被打擊率0.360，對右打者被打擊率0.471；對左打者被打擊率0.288，其中廖健富、藍寅倫、林立和陳俊秀對戰打擊率都超過3成，林立和陳俊秀更有5成以上的好表現，要加以留意。

桃猿爭冠時刻拉出一波8連勝，氣勢正好，其中對戰獅隊取得6連勝，尼克斯共13場先發，其中9場優質先發，戰績7勝3敗，防禦率僅3.27。

本季面對獅隊，尼克斯先發3場，成績1勝1敗，防禦率6.0偏高0，前一次對戰獅隊僅投4局被敲8支安打，包含2轟，失掉6分、5分責失，打線要特別小心老將潘武雄，對戰6打數擊出5支安打，包括1轟，對戰打擊率高達0.833。

關鍵字： 統一獅Lamigo桃猿中華職棒潘威倫尼克斯
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