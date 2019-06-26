洋基最想得到國民薛茲爾　對交易邦格納興趣減弱

▲國民王牌薛茲爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

隨著大聯盟731交易大限即將到來，洋基展露出補強先發投手的興趣，將雷達掃向市場所有頂級先發，包括巨人「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner），但據資深記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基對這位王牌左投的興趣正逐漸減少。

海曼指出，邦格納擁有豐富的季後賽經驗，季後賽16場出賽繳出8勝3敗、防禦率2.11成績，替巨人奪下3座世界大賽冠軍，輝煌的成績相當吸引洋基球團，但邦格納的投球型態並不是最符合洋基所需要的類型。

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洋基隊傾向於補進一名具有高三振率或是滾地球比率高的投手，根據數據顯示，儘管他今年三振率23.6%寫下自2016年球季後的新高，但「強勁比例」（hard-hit rate）達42.4%，在全大聯盟排第12位，且滾地球比率38.2%低於聯盟平均44%，顯然在偏向打者球場的洋基失分率會更高。

爆料天王羅森索爾（Ken Rosenthal）指出，佛雷澤（Clint Frazier）預計會是洋基的交易籌碼，不過球團還擁有2年控制時間，球團並不急著交易。重要的是，球團希望對方所提出的包裹，至少擁有2年以上的掌控權，而邦格納即將在本季結束後投身自由市場，

海曼透露，薛茲爾（Max Scherzer）是洋基最想要得到的先發，但現階段國民並沒有計劃交易，回到交易市場上，藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）、印地安人鮑爾（Trevor Bauer）和大都會惠勒（Zack Wheeler）也都是洋基補強目標。

《The Athletic》記者巴格加利（Andrew Baggarly）報導，巨人總管柴迪（Farhan Zaidi）不急於交易邦格納，若沒有得到滿意的交易包裹，球隊會留下他，計劃在休賽季向他提出合格報價。

▲巨人邦格納（Madison Bumgarner）。（圖／達志影像／美聯社）