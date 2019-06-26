航源今年亞足聯、企甲兩線作戰賽程磨練　適應職業逐漸進步

▲ 航源參與亞足聯盃，回到國內又再踢企甲。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／特稿

航源FC作為台灣企業甲級聯賽中，去年成為第一支獲得AFC亞足聯認證的球隊，今年二度叩關亞足聯賽事，由於今年企業聯賽較晚開打，導致有三個月時間都面臨亞足聯、企甲兩線作戰，不過最後一場亞足聯盃賽事將在26日告一段落，這段時間可說是提早適應真正的職業球員生活。

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航源FC從今年4月初開始進行亞足聯盃第一場主場對上北韓425開始，接著幾乎每三天就要打一場比賽，包括國內聯賽以及作客其他國家，這期間也導致了球員出現傷兵或是太過疲勞，來不及恢復等狀況，不過這在有職業球員的國家很常見，但航源FC算是在台灣率先讓選手體驗。

▼航源23日在大雨中對上台中FUTURO 。

在4月底結束作客香港傑志比賽後，當時航源FC教練洪慶懷曾經勉勵球員，「現在這段時間很艱難，但我希望大家都能夠挺過去，讓我們的實力提升後，之後回到台灣踢企甲就會明顯感覺我們的進步，和實力的差距，能夠好好贏下比賽。」

目前航源FC在企甲完賽8場，繳出3勝5平的成績，排在積分榜第三，26日將要迎接最後一場的亞足聯比賽，雖然已經無關晉級，但更重要的是要在兩季的亞足聯盃賽事中拿下首場勝利，將會再創一個里程碑，來驗收這一年來的蛻變，也是目前其他球隊沒有的經驗。

不只是同組的香港大埔、香港傑志，以及北韓425都認為航源有進步，球員黃士源更提到想要在主場拿下勝利的渴望，「想讓所有球迷知道，我們在亞足聯盃的比賽也是有在努力進步，因為現在就是出國比賽、回國比賽，希望之後可以全力面對每一場。」也希望球迷能感覺到球隊越來越好。