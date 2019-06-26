運動雲

>

航源今年亞足聯、企甲兩線作戰賽程磨練　適應職業逐漸進步

ETtoday運動雲

▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 航源參與亞足聯盃，回到國內又再踢企甲。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／特稿

航源FC作為台灣企業甲級聯賽中，去年成為第一支獲得AFC亞足聯認證的球隊，今年二度叩關亞足聯賽事，由於今年企業聯賽較晚開打，導致有三個月時間都面臨亞足聯、企甲兩線作戰，不過最後一場亞足聯盃賽事將在26日告一段落，這段時間可說是提早適應真正的職業球員生活。

▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

請繼續往下閱讀...

航源FC從今年4月初開始進行亞足聯盃第一場主場對上北韓425開始，接著幾乎每三天就要打一場比賽，包括國內聯賽以及作客其他國家，這期間也導致了球員出現傷兵或是太過疲勞，來不及恢復等狀況，不過這在有職業球員的國家很常見，但航源FC算是在台灣率先讓選手體驗。

▼航源23日在大雨中對上台中FUTURO 。

▲▼企甲聯賽,航源vs 台中FUTURO 。（圖／記者謝孟儒攝）

在4月底結束作客香港傑志比賽後，當時航源FC教練洪慶懷曾經勉勵球員，「現在這段時間很艱難，但我希望大家都能夠挺過去，讓我們的實力提升後，之後回到台灣踢企甲就會明顯感覺我們的進步，和實力的差距，能夠好好贏下比賽。」

▲▼企甲聯賽,航源vs 台中FUTURO 。（圖／記者謝孟儒攝）

目前航源FC在企甲完賽8場，繳出3勝5平的成績，排在積分榜第三，26日將要迎接最後一場的亞足聯比賽，雖然已經無關晉級，但更重要的是要在兩季的亞足聯盃賽事中拿下首場勝利，將會再創一個里程碑，來驗收這一年來的蛻變，也是目前其他球隊沒有的經驗。

不只是同組的香港大埔、香港傑志，以及北韓425都認為航源有進步，球員黃士源更提到想要在主場拿下勝利的渴望，「想讓所有球迷知道，我們在亞足聯盃的比賽也是有在努力進步，因為現在就是出國比賽、回國比賽，希望之後可以全力面對每一場。」也希望球迷能感覺到球隊越來越好。

▲▼企甲聯賽,航源vs 台中FUTURO 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 亞足聯盃航源北韓
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

熱門新聞

中職／桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

中職／味全龍趕走韓國球隊　領隊：用得好就一直租下去

中職／桃猿連5季封王　洪一中跳舞慶祝

中職／桃猿新人銜接快　藍寅倫：目標金冠軍3連霸

中職／歐晉報名新人選秀　大學畢業挑戰職棒

中職／5月主場對兄弟清盤　洪總：那是轉捩點

讀者回應

﻿

最新新聞

1伊斯特本網賽　謝淑薇遭橫掃出局

2航源為台足職業努力　青訓接軌朝專屬品牌

3政治風向吹郭董　莊智淵：我沒包袱

4航源今年兩線作戰賽程磨練開始進步

5蹲捕首安撞牆接殺　高宇杰只打50分

熱門新聞

1桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

2味全趕走韓國隊　領隊：用得好一直租

3桃猿連5季封王　洪一中秀舞技

4桃猿新人快　藍寅倫：金冠3連霸

5歐晉報名新人選秀　大學畢業挑戰職棒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

富邦提出電視輔助判決挑戰失敗，形成滿壘局面 | 06_23 富邦 vs 兄弟 二局下

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職本週五大好球6/18~6/23

陳品捷淡淡的哀傷，自打球不偏不倚大球碰小球 | 06_25 富邦 vs 兄弟 六局上

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366