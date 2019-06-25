中職／選手賽後揪特打　曾豪駒留下來陪練：讓他們更好

▲曾豪駒（右一）。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台南報導

Lamigo桃猿連5年團隊打擊率破3成，將挑戰連續5季封王，選手自主性強、危機意識高，即使比賽結束也會留在球場特打，已成習慣。打擊教練曾豪駒是打線火力提升的幕後功臣他強調信任與溝通，「這東西是雙向的，我給你一個方向，他們也願意花時間去做，作為打擊教練，我也想讓他們更好。」

「在我們這隊是不分老少，誰狀況好誰上。」這是總教練洪一中的帶兵風格，願意給予年輕人機會，也間接刺激球隊競爭，提升選手危機意識。

請繼續往下閱讀...

桃猿不少選手在主場養成賽後加強訓練的習慣，廖健富開季狀況不佳，賽前特打之外，賽後也會留下來加強打擊，林立、朱育賢是目前振中狀況最火燙的選手，他們也常常在賽後留下來加強不足之處。

曾豪駒願意在賽後留下來陪選手特打、特訓，他說：「選手本身意願很高、想要變得更好，我當然也會願意陪他們，畢竟賽前練習注意力有限，我也無法注意到每個人的缺點，私底下給予幫忙，會讓他們有更多進步。」

陣中老大哥林泓育認為曾豪駒能夠針對每位選手給予適合的一套方式，而不是一昧灌輸相同的方法。林立則說：「經過一年了，教練很了解我，在攻擊上、心態上，都很懂我，陪我一起找出適合的方式，想辦法突破。」

曾豪駒指導選手時，告訴自己必須「放低姿態」，他說：「溝通吧，不要讓他們有壓迫感，不是要他們一定要照著我的方式去做，選手要有自己的想法，才會知道自己要什麼。」

2014年轉任教練，曾豪駒近幾年季後也會參加不同訓練營吸取新知，他說：「當然每次去都會看到新東西，但也不一定能立刻反映在選手身上，還是需要時間累積、加以修正，國外有些東西是好的，自己帶回來後，也要想辦法讓選手知道它的意義。」