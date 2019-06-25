耶里奇、字母哥同季獲MVP　威斯康辛州3職業聯盟出產MVP

▲2019年NBA MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）不負眾望拿下2019年NBA年度MVP，寫下歷史第2位外籍MVP得主，也是公鹿隊史第2位MVP。去年同城的MLB球隊釀酒人明星外野手耶利奇（Christian Yelich）抱回國聯MVP，NFL綠灣包裝人四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）也曾拿下2座MVP，威斯康辛州3大職業運動聯盟都出產MVP。

安戴托昆波本季場均27.7分、12.5籃板、5.9助攻、1.3抄截、1.5阻攻，全能的身手加上帶領公鹿打出全聯盟最佳的60勝22敗，阻斷本季場均37.1分，得分王哈登（James Harden）的衛冕之路，比肩傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為公鹿隊史唯二MVP。

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去年從馬林魚轉隊來釀酒人的耶里奇，以.326/.402/.598的恐怖打擊三圍、36轟、110打點抱回生涯首座國聯MVP，密爾瓦基MLB、NBA同賽季出產MVP。而今年還不到明星賽，耶里奇就累積傲視全聯盟的29發全壘打，長打率高達.744，有望強勢衛冕。

單一城市同賽季出產MLB與NBA年度MVP過去也有不少例子，最近一次就是去年賽季休士頓火箭哈登（James Harden）、太空人明星二壘手奧圖維（Jose Altuve），1994年火箭歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、太空人貝格威爾（Jeff Bagewell）也曾共同榮耀休士頓。

芝加哥公牛喬丹（Michael Jordan）1987、1998年蟬聯MVP，當時芝加哥小熊也依序出產道森（Andre Dawson）、索沙（Sammy Sosa）兩名國聯MVP。其他例子包括，1986年波士頓塞爾提克「大鳥」博德（Larry Bird）、紅襪「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），1981年費城七六人「J博士」厄文（Julius Erving）、費城費城人史密特（Mike Schmidt），1988年洛杉磯湖人魔術強森（Magic Johnson）、洛杉磯道奇吉伯森（Kirk Gibson）。

不過上述都是來自於所謂的「大城市」，但不論是威斯康辛州，還是密爾瓦基一直以來都不是全美鎂光燈的焦點，是不折不扣的「小城市」。也因此釀酒人總教練康塞爾（Craig Counsell）認為，耶里奇、安戴托昆波獲獎的意義更加重大，「我知道密爾瓦基很渴望這一天，身為一名體育迷，真的很幸運能夠見證同一個城市不同運動同年出產2位年度MVP。」

更難仍可貴的是，威斯康辛州的NFL球隊綠灣包裝人，明星四分衛羅傑斯曾經在2011、2014年奪得年度MVP，代表威辛康辛州3大職業運動聯盟都出產年度MVP。在耶里奇、安戴托昆波同個賽季拿下MVP之後，球迷也在twitter上表達期待，羅傑斯下個賽季拿下生涯第3座MVP。

▲安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／路透社）

▲耶里奇（Christian Yelich）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅傑斯（Aaron Rodgers）。（圖／達志影像／美聯社）