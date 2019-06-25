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耶里奇、字母哥同季獲MVP　威斯康辛州3職業聯盟出產MVP

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▲2019年NBA年度MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019年NBA MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）不負眾望拿下2019年NBA年度MVP，寫下歷史第2位外籍MVP得主，也是公鹿隊史第2位MVP。去年同城的MLB球隊釀酒人明星外野手耶利奇（Christian Yelich）抱回國聯MVP，NFL綠灣包裝人四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）也曾拿下2座MVP，威斯康辛州3大職業運動聯盟都出產MVP。

安戴托昆波本季場均27.7分、12.5籃板、5.9助攻、1.3抄截、1.5阻攻，全能的身手加上帶領公鹿打出全聯盟最佳的60勝22敗，阻斷本季場均37.1分，得分王哈登（James Harden）的衛冕之路，比肩傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為公鹿隊史唯二MVP。

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去年從馬林魚轉隊來釀酒人的耶里奇，以.326/.402/.598的恐怖打擊三圍、36轟、110打點抱回生涯首座國聯MVP，密爾瓦基MLB、NBA同賽季出產MVP。而今年還不到明星賽，耶里奇就累積傲視全聯盟的29發全壘打，長打率高達.744，有望強勢衛冕。

單一城市同賽季出產MLB與NBA年度MVP過去也有不少例子，最近一次就是去年賽季休士頓火箭哈登（James Harden）、太空人明星二壘手奧圖維（Jose Altuve），1994年火箭歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、太空人貝格威爾（Jeff Bagewell）也曾共同榮耀休士頓。

芝加哥公牛喬丹（Michael Jordan）1987、1998年蟬聯MVP，當時芝加哥小熊也依序出產道森（Andre Dawson）、索沙（Sammy Sosa）兩名國聯MVP。其他例子包括，1986年波士頓塞爾提克「大鳥」博德（Larry Bird）、紅襪「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），1981年費城七六人「J博士」厄文（Julius Erving）、費城費城人史密特（Mike Schmidt），1988年洛杉磯湖人魔術強森（Magic Johnson）、洛杉磯道奇吉伯森（Kirk Gibson）。

不過上述都是來自於所謂的「大城市」，但不論是威斯康辛州，還是密爾瓦基一直以來都不是全美鎂光燈的焦點，是不折不扣的「小城市」。也因此釀酒人總教練康塞爾（Craig Counsell）認為，耶里奇、安戴托昆波獲獎的意義更加重大，「我知道密爾瓦基很渴望這一天，身為一名體育迷，真的很幸運能夠見證同一個城市不同運動同年出產2位年度MVP。」

更難仍可貴的是，威斯康辛州的NFL球隊綠灣包裝人，明星四分衛羅傑斯曾經在2011、2014年奪得年度MVP，代表威辛康辛州3大職業運動聯盟都出產年度MVP。在耶里奇、安戴托昆波同個賽季拿下MVP之後，球迷也在twitter上表達期待，羅傑斯下個賽季拿下生涯第3座MVP。

▲公鹿安戴托昆波。（圖／路透社）

▲安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／路透社）

▲耶里奇最快20轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶里奇（Christian Yelich）。（圖／達志影像／美聯社）

▲綠灣包裝人，羅傑斯（Aaron Rodgers）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅傑斯（Aaron Rodgers）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 密爾瓦基綠灣包裝人釀酒人公鹿安戴托昆波耶里奇羅傑斯威斯康辛州
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